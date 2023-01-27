"Именно так может и случиться": РФ и Украина могут вполне мирно стать одной страной

Военный обозреватель Владимир Гарматюк полагает, что исторически сложилось так, что Россия и Украина имеют все шансы стать единым государством. Объединение эти двух стран может положить конец не только украинскому конфликту, который сейчас на пике своей активности, но поможет дать мир Европе. Об этом сообщили военкоры "Русской весны".

Гарматюк считает, что должны быть созданы новые формы управления государством, при которых народы могли бы ощущать себя в безопасности.

Напомним, что Россия уже несколько месяцев находится в изоляции Запада под прессом санкций. По мнению российских экспертов, западные санкции не только не смогли разрушить экономику страны, но и существенно её укрепили. Большое количество предприятий диверсифицировало свои производства под новые реалии жизни.

Эксперт не исключил, что итогом СВО станет как раз объединение в единую страну с Украиной.