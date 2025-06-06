Имеете полное право: россиянам показали способ справиться с нерадивыми управляющими компаниями

Как бороться с нерадивыми управляющими компаниями: советы Алексея Шубина

Алексей Шубин, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предложил ряд мер для улучшения работы управляющих компаний (УК). Он подчеркивает, что активное участие собственников жилья в управлении многоквартирными домами является ключевым фактором для улучшения ситуации. Владельцы квартир должны чётко понимать свои права, активно контролировать работу УК и разрабатывать обязательные регламенты для обеспечения соблюдения требований.

Создание советов многоквартирных домов

Одним из важных предложений Шубина является создание советов многоквартирных домов. Это позволит значительно усилить контроль за деятельностью управляющих компаний и гарантировать, что их работа будет соответствовать интересам жильцов. Советы смогут выявлять проблемы на ранней стадии и оперативно реагировать на недочёты со стороны УК.

Введение системы оценки управляющих компаний

Эксперт также считает, что для повышения прозрачности и качества работы УК, необходимо внедрить систему конкретных критериев для оценки работы управляющих компаний. Примером такой системы может быть рейтинговая система, в которой собственники смогут оставлять отзывы и ставить оценки УК. Это создаст стимул для улучшения качества обслуживания и позволит жильцам принимать более обоснованные решения при выборе управляющей компании.

Повышение ответственности УК

Шубин также отметил, что важно повысить ответственность управляющих компаний за неисполнение своих обязательств. Он предложил более активно использовать механизмы штрафов и санкций. Например, если УК не выполняет условия договора, это должно повлечь за собой серьёзные последствия — от финансовых штрафов до расторжения контрактов.

По мнению эксперта, внедрение таких мер поможет существенно улучшить качество жилищно-коммунальных услуг и восстановить доверие собственников жилья к управляющим компаниям.