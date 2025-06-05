Имеете полное право: россиянам назвали способ справиться с нерадивыми управляющими компаниями

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Алексей Шубин, предложил несколько эффективных решений для борьбы с нерадивыми управляющими компаниями (УК).

По его словам, ключевым фактором улучшения ситуации является активное участие собственников квартир в управлении многоквартирными домами. Владельцы жилья должны хорошо знать свои права, активно следить за работой УК и разрабатывать обязательные регламенты, которые обеспечат соблюдение требований.

Один из предложенных Шубиным методов — создание советов многоквартирных домов. Это позволит усилить контроль за деятельностью управляющих компаний и гарантировать, что их работа будет соответствовать интересам жильцов.

Кроме того, эксперт считает, что необходимо внедрить систему конкретных критериев для оценки качества работы управляющих компаний. Это может быть рейтинговая система, в которой собственники смогут делиться отзывами и ставить оценки УК. Такой подход повысит уровень прозрачности и улучшит качество обслуживания.

Шубин также отметил важность повышения уровня ответственности управляющих компаний. Для этого должны быть более активно применяться механизмы штрафов и санкций за невыполнение обязательств. Например, если УК не выполняет условия договора, это должно вызывать последствия — такие как финансовые штрафы или расторжение контрактов.

По мнению эксперта, такие меры помогут существенно повысить качество услуг ЖКХ и вернуть доверие собственников к управляющим компаниям, сообщает dzen.