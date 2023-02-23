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Им очень хочется ударить в центр России: США передадут Киеву дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER с GPS

Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER с GPS
Им очень хочется ударить в центр России: США передадут Киеву дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER с GPS

Фото: открытые источники

США передадут Украине модифицированные бомбы дальнего действия Jdam-ER, пишет Bloomberg.

"Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированные бомбы, заявив только, что поставит "высокоточные авиационные боеприпасы" в рамках пакета на 1,85 миллиарда долларов, о котором было объявлено 21 декабря. Но два человека, знакомые с этим вопросом, подтвердили наличие такого вооружения", — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что Jdam-ER может устанавливаться на неуправляемые снаряды весом от пятисот до двух тысяч фунтов.

"После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей планировать на расстояния до 72 километров и втрое увеличивает дальность полета исходного боеприпаса", — говорят аналитики издания.

Ранее в Киеве заявляли, что дальнобойное оружие требуется Украине для нанесения ракетных ударов в глубину России, а также для атаки на Крым.

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