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«Им нечем питаться». Знаменитости массово возвращаются из-за границы. Александр Михайлов раскрыл всю правду о них

После СВО многие артисты уехали, но не всем уда...

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Кто вернулся, а кто забыт: как живут артисты, уехавшие из России

После начала СВО многие звёзды покинули страну. Кто-то уехал ради убеждений, кто-то — ради карьеры. Однако далеко не все смогли устроиться за границей, как мечтали. Некоторые теперь возвращаются — незаметно и без аплодисментов.

Не всем повезло за границей

Часть уехавших артистов продолжает гастроли и интервью, другие едва сводят концы с концами. Но есть и те, кто вернулся в Россию, надеясь, что здесь всё будет, как прежде. Однако, как показывает практика, общество больше не встречает их с распростёртыми объятиями.

Пугачёва и Галкин: за границей, но не в сердцах

Алла Пугачёва живёт на Кипре, Максим Галкин (иноагент) гастролирует по Европе. Их дети учатся в британской школе. Между тем, в России всё меньше вспоминают о Примадонне, несмотря на её былую славу.

Кто вернулся?

  • Александр Ревва — сначала уехал, потом вернулся и получил гражданство РФ, не отказываясь от украинского.
  • Иван Ургант — гастролировал в Европе, сейчас ведёт корпоративы в России и открыл бизнес в Париже.
  • Данила Козловский — ездил с проектом FRANK, но позже вернулся. Выиграл суд и заявил, что всегда любил Россию.

Комментарии Михайлова

Актёр Александр Михайлов считает: возвращаются не из-за любви к Родине, а из-за невозможности реализоваться за границей. Он цитирует: «Человек без Родины всегда одинок». По его данным, уже 10% артистов вернулись.

Что ждёт кино?

Михайлов уверен: российский кинематограф ждёт обновление, как это было после войны. На смену уехавшим придут новые лица и начнётся другая история.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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