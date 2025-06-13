«Им нечем питаться». Знаменитости массово возвращаются из-за границы. Александр Михайлов раскрыл всю правду о них

Кто вернулся, а кто забыт: как живут артисты, уехавшие из России

После начала СВО многие звёзды покинули страну. Кто-то уехал ради убеждений, кто-то — ради карьеры. Однако далеко не все смогли устроиться за границей, как мечтали. Некоторые теперь возвращаются — незаметно и без аплодисментов.

Не всем повезло за границей

Часть уехавших артистов продолжает гастроли и интервью, другие едва сводят концы с концами. Но есть и те, кто вернулся в Россию, надеясь, что здесь всё будет, как прежде. Однако, как показывает практика, общество больше не встречает их с распростёртыми объятиями.

Пугачёва и Галкин: за границей, но не в сердцах

Алла Пугачёва живёт на Кипре, Максим Галкин (иноагент) гастролирует по Европе. Их дети учатся в британской школе. Между тем, в России всё меньше вспоминают о Примадонне, несмотря на её былую славу.

Кто вернулся?

Александр Ревва — сначала уехал, потом вернулся и получил гражданство РФ, не отказываясь от украинского.

Иван Ургант — гастролировал в Европе, сейчас ведёт корпоративы в России и открыл бизнес в Париже.

Данила Козловский — ездил с проектом FRANK, но позже вернулся. Выиграл суд и заявил, что всегда любил Россию.

Комментарии Михайлова

Актёр Александр Михайлов считает: возвращаются не из-за любви к Родине, а из-за невозможности реализоваться за границей. Он цитирует: «Человек без Родины всегда одинок». По его данным, уже 10% артистов вернулись.

Что ждёт кино?

Михайлов уверен: российский кинематограф ждёт обновление, как это было после войны. На смену уехавшим придут новые лица и начнётся другая история.