«Им нечем питаться». Знаменитости массово возвращаются из-за границы. Александр Михайлов раскрыл правду о них

Не все звездные беглецы успели устроиться за рубежом так, как это они себе представляли. Некоторые продолжили карьеру на международных сценах, другие — перебиваются случайными заработками или получают деньги за интервью.

Но есть и те, кто вернулся в Россию, как будто ничего не случилось, и вдруг понял, что здесь их не так уж и ждали.

Пока Алла Пугачева наслаждается жизнью на Кипре, а её муж, иноагент Максим Галкин, продолжает гастролировать по Европе, зарабатывая на содержание детей в британской школе, многие россияне предпочитают не вспоминать о бывшей Примадонне. Для неё это болезненно, ведь годы славы и почёта уже не могут вернуть ей прежнюю популярность. Пугачевой остаётся довольствоваться лишь верными поклонниками в социальных сетях.

Александр Михайлов, актёр, известный по роли в фильме «Любовь и голуби», считает, что подобная ситуация касается не только Пугачевой. Он уверен, что многие артисты, покинувшие страну, не возвращаются только из-за денег.

Михайлов вспоминает о своём опыте, когда он играл шахматиста Александра Алехина, ссылаясь на его слова: «Человек без Родины всегда одинок». Это, по мнению актёра, справедливо и по отношению к тем, кто уехал за границу. Он добавляет, что те, кто покинул страну, лишены корней, а значит, им нечем питаться, что вызывает у них чувство одиночества.

Михайлов утверждает, что уже 10% уехавших артистов вернулись в Россию. Одни просто заявили, что ездили в отпуск, как Ревва, другие списали свои нелицеприятные высказывания о Родине на помутнение рассудка, как иноагент Моргенштерн.

Актеры, которые вернулись

Александр Ревва — один из самых обсуждаемых в последнее время артистов. После начала СВО он выразил своё недовольство происходящим, но вскоре вернулся в Россию. В 2023 году выяснилось, что Ревва получил российское гражданство, несмотря на то, что от гражданства Украины отказываться не стал.

Иван Ургант покинул Россию весной 2022 года и начал гастролировать по Европе с Владимиром Познером. Ургант никогда не утверждал, что уехал навсегда, но и не возвращался долгое время. Недавно стало известно, что он всё-таки приехал в Россию и ведет корпоративы в ожидании, когда его снова пустят на телевидение. Но при этом Ургант не забыл открыть бизнес в Париже.

Данила Козловский также уехал, но не сделал никаких провокационных заявлений. В 2023 году он гастролировал по Европе с авторским проектом FRANK и позже вернулся в Россию. Актер неоднократно опровергал обвинения в «экстремизме» и «дискредитации армии» и даже выиграл судебное дело, получив рубль компенсации. Он утверждает, что всегда любил Россию, но журналисты имеют на этот счёт своё мнение.

Что ждёт российский кинематограф?

Александр Михайлов также уверен, что российский кинематограф ждёт переосмысление. Подобные процессы происходили после Великой Отечественной войны, когда в страну вернулись такие актёры, как Юматов, Никулин, Моргунов и Ростоцкий, которые умели говорить правду. Сейчас же в кино приходят новые молодые лица, и начнётся другая история, сообщает runews24.