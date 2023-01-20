Их ждет незавидная участь на красивой картинке: в ДНР рассказали, зачем ВСУ оставят "гарнизон смертников" в Бахмуте

Украина оставит в Бахмуте (Артемовске) "гарнизон смертников". Такое развитие событий предсказал в своем телеграм-канале экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он считает, что украинская армия попытается всеми силами удержать Артемовск, ведь это важный транспортный узел.

О решении командования украинской армией мы узнаем в ближайшее время, отметил экс-министр обороны. ВСУ могут опять начать перебрасывать свои ресурса для предотвращения окружения города с севера и юго-востока и сформируют тем самым новый "гарнизон смертников", который для красивой картинки и престижа Зеленского должен будет погибнуть под ударами российской армии, либо все-таки начнут постепенное отступление для сохранения сил.