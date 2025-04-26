«Их впишут в вашу квартиру без ведома и согласия»: для россиян, у которых есть квартира, объявлен неприятный сюрприз
totook.ru
Представьте: вы купили квартиру, оформили все документы, получили ключи — а в новом доме вас встречают незваные «соседи».
Так и произошло в реальности. Сделка прошла успешно, продавец показал поквартирную карточку: все жильцы, якобы, сняты с учёта. Бумаги подтвердили его слова, никаких вопросов не возникло.
Но после регистрации выяснилось, что в квартире продолжают жить родственники прежнего хозяина. И не просто так — в договоре дарения был указан пункт о пожизненном праве проживания. Всё оформлено официально и в рамках закона.
Продавец эту важную деталь то ли забыл упомянуть, то ли специально скрыл. Теперь новым владельцам пришлось идти в суд.
Их позиция была логичной: с продавцом они в родстве не состоят, квартира куплена и оформлена, значит, она должна быть свободной. Но суд решил иначе: да, продавец нарушил, умолчав об условиях договора, однако покупатель обязан был сам запросить договор дарения и проверить условия получения недвижимости. Не проверили — сами виноваты.
Суд встал на сторону жильцов: выселять их нельзя, их право зафиксировано официально и нарушений нет. Апелляция ситуацию не изменила — решение осталось в силе. Теперь новым хозяевам остаётся либо мириться, либо договариваться, либо пытаться обжаловать дальше, пишет oren1.ru.
Главный урок: перед покупкой квартиры нужно не только проверять выписку и регистрацию. Если жильё было подарено, особенно при наличии родственников, нужно внимательно изучать все документы. Иначе ваша собственная дверь может однажды открыться… изнутри
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