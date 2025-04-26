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«Их впишут в вашу квартиру без ведома и согласия»: для россиян, у которых есть квартира, объявлен неприятный сюрприз

Представьте: вы купили квартиру, оформили все д...

totook.ru

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Представьте: вы купили квартиру, оформили все документы, получили ключи — а в новом доме вас встречают незваные «соседи».

Так и произошло в реальности. Сделка прошла успешно, продавец показал поквартирную карточку: все жильцы, якобы, сняты с учёта. Бумаги подтвердили его слова, никаких вопросов не возникло.

Но после регистрации выяснилось, что в квартире продолжают жить родственники прежнего хозяина. И не просто так — в договоре дарения был указан пункт о пожизненном праве проживания. Всё оформлено официально и в рамках закона.

Продавец эту важную деталь то ли забыл упомянуть, то ли специально скрыл. Теперь новым владельцам пришлось идти в суд.

Их позиция была логичной: с продавцом они в родстве не состоят, квартира куплена и оформлена, значит, она должна быть свободной. Но суд решил иначе: да, продавец нарушил, умолчав об условиях договора, однако покупатель обязан был сам запросить договор дарения и проверить условия получения недвижимости. Не проверили — сами виноваты.

Суд встал на сторону жильцов: выселять их нельзя, их право зафиксировано официально и нарушений нет. Апелляция ситуацию не изменила — решение осталось в силе. Теперь новым хозяевам остаётся либо мириться, либо договариваться, либо пытаться обжаловать дальше, пишет oren1.ru.

Главный урок: перед покупкой квартиры нужно не только проверять выписку и регистрацию. Если жильё было подарено, особенно при наличии родственников, нужно внимательно изучать все документы. Иначе ваша собственная дверь может однажды открыться… изнутри

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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