«Их впишут в вашу квартиру без ведома и согласия»: для россиян, у которых есть квартира, готовят неприятный сюрприз
kasheloff.ru
Представьте: вы купили квартиру, оформили все документы, получили ключи — и вдруг, при первом визите, дверь открывают… изнутри.
На пороге — люди, которые, как выясняется, не только не собираются съезжать, но и имеют на это полное законное право. Это не фантазия, а вполне реальный случай из судебной практики.
Что произошло
Покупатель приобрёл квартиру, получив от продавца все «чистые» документы: поквартирная карточка, выписка из домовой книги, подтверждение снятия всех жильцов с регистрации. Сделка прошла, право собственности зарегистрировано.
Но после оформления вдруг выяснилось: в квартире продолжают жить родственницы прежнего владельца. И не просто так — в старом договоре дарения был прописан пункт о пожизненном праве проживания, оформленный юридически грамотно. Продавец «забыл» об этом упомянуть, но и покупатель не затребовал документы, на основании которых квартира перешла к текущему продавцу.
Что сказал суд
Покупатель обратился в суд. Он утверждал: люди, проживающие в квартире, не являются членами его семьи, в договоре купли-продажи о них речи нет, он — законный собственник. Однако суд встал на сторону пожизненно проживающих: их право оформлено документально, нарушений не зафиксировано, о добровольном отказе от проживания они не заявляли.
Апелляция ничего не изменила. Выселение невозможно. Теперь покупателю остаётся лишь договариваться с жильцами или продолжать юридическую борьбу.
Как не попасть в такую ситуацию
Перед покупкой квартиры недостаточно проверить только выписку из ЕГРН и регистрацию жильцов.
Особое внимание нужно уделить:
- истории перехода права собственности;
- договору, на основании которого продавец получил квартиру (дарение, наследство и т.д.);
- наличию в этих документах обременений или прав третьих лиц.
Особенно важно быть внимательным, если речь идёт о дарственной — именно в таких договорах часто прописывают пожизненное право проживания для дарителя или его родственников, сообщает oren1.
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