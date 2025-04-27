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«Их впишут в вашу квартиру без ведома и согласия»: для россиян, у которых есть квартира, будет озвучен неприятный сюрприз

Покупка квартиры прошла успешно: документы офор...

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Покупка квартиры прошла успешно: документы оформлены, ключи переданы, регистрация собственности завершена. Всё хорошо — до тех пор, пока дверь в новую квартиру неожиданно не открывается... изнутри.

На пороге — две женщины. Не гости, а полноправные жильцы. С вещами, договором и законным основанием на проживание.

Как так получилось?

На первый взгляд, сделка выглядела чистой. Продавец предоставил все необходимые документы, включая поквартирную карточку, где значилось, что никто не прописан. Претензий вроде бы не возникло.

Но после оформления выяснилось: в квартире живут родственники бывшего владельца. Причём законно. Дело в том, что в старом договоре дарения был прописан пункт о пожизненном праве проживания. Этот момент продавец «забыл» упомянуть.

Что решил суд?

Покупатель попытался оспорить ситуацию в суде, аргументируя это тем, что сделка заключена, собственность оформлена, а проживающие люди никак не связаны с ним.

Однако суд посчитал иначе. Нарушения со стороны продавца действительно были, но покупатель тоже допустил ошибку — не запросил копию договора дарения и не проверил условия передачи квартиры. А раз право проживания за жильцами закреплено официально, выселить их нельзя.

Апелляция не изменила решение: жильцы остались. Теперь новому владельцу остаётся либо договариваться с ними, либо искать другие пути через дополнительные суды.

Что важно запомнить?

Перед покупкой недвижимости нужно тщательно изучать не только регистрацию и отсутствие прописанных лиц. Особое внимание стоит уделить документам, связанным с получением квартиры, особенно если это дарение. Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда квартира будет числиться за вами, но пользоваться ею будут другие, пишет oren1.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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