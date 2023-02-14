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"Их участь предрешена": три бригады ВСУ попали в окружение в Парасковиевке

Военкор Поддубный заявил, что участь засевшего в Парасковиевке гарнизона ВСУ фактически предрешена
"Их участь предрешена": три бригады ВСУ попали в окружение в Парасковиевке

Фото: открытые источники

Российские военные окружили Парасковиевку. В окружение попали три бригады ВСУ.
Военкор Евгений Поддубный считает, что положение укронацистов плачевное.

"Сейчас в Парасковиевке находятся подразделения 125-й бригады территориальной обороны ВСУ, 24-й механизированной и 57-й мотопехотных бригад ВСУ. Но они уже попали в окружение. Ведь пути отхода для Парасковиевского гарнизона украинской армии перерезаны", — пишет "Военное обозрение" со ссылкой на Поддубного.

Судьба окруженных, считает военкор, фактически предрешена.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Парасковиевки серьезно изменит ход боев за Артемовск в пользу ВС РФ.

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