Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Их станут прописывать без согласия и ведома собственников: для россиян, у которых есть квартира, готовят пренеприятнейший сюрприз

В последние годы в России наблюдается ужесточен...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В последние годы в России наблюдается ужесточение законодательных требований в сфере недвижимости. Собственники сталкиваются с новыми правилами, которые вносят коррективы в привычный порядок вещей и зачастую обязывают регистрировать жильцов, даже если владелец этого не желает.

Регистрация несовершеннолетних: обязанность без согласия Одно из ключевых нововведений — обязательная регистрация несовершеннолетних детей, владеющих недвижимостью или её долей. Теперь, даже если ребенок проживает лишь с одним из родителей, другой родитель, являющийся совладельцем, не может воспрепятствовать этому процессу. Это положение закона игнорирует потенциальное несогласие владельца и подчеркивает приоритет прав ребенка.

Проблематика «нежелательных» жильцов Собственники часто сталкиваются с необходимостью регистрировать лиц, которых они не желают видеть в своем жилье. Например, решения судов иногда обязывают допускать к регистрации матерей с несовершеннолетними детьми, владеющими долей в жилье, что может стать неожиданностью для других владельцев.

Кто ещё может претендовать на регистрацию? Не только несовершеннолетние могут быть зарегистрированы против воли собственника. Граждане, которые не участвовали в приватизации, но продолжают пользоваться жильем, также имеют законное право на регистрацию. Суды зачастую поддерживают их требования, даже если это противоречит желаниям собственника.

Меры предосторожности и правовая защита В условиях постоянно изменяющегося законодательства владельцам недвижимости важно быть в курсе всех изменений. В сложных или спорных ситуациях рекомендуется обращаться за помощью к профессиональным юристам. Это позволит не только получить актуальные советы, но и защитить свои права.

Заключение Владение недвижимостью сегодня — это не только возможность распоряжаться своим имуществом, но и ряд обязательств, которые владелец должен исполнять в соответствии с законодательством. Грамотное управление своими правами и обязанностями поможет минимизировать риски и избежать юридических проблем связанных с регистрацией жильцов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Люди будут жить хуже»: что произойдёт с ценами в РТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

уничтожение тараканов фирма сервис

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане BMW слетел с дороги в кювет, мужчина погиб

Новости Татарстана

3 дня назад

10 декабря пройдет TgConf в Казани

сколько стоит сборка кухонного гарнитура в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2 районов Казани 308 млн рублей

Новости Казани

день назад

8 декабря в Казани можно будет наблюдать соединение Луны и Сатурна

Новости Татарстана

14 часов назад

Метеорологи КФУ рассказали, когда ждать снега в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Профессор КФУ сообщил, что снег ляжет в Татарстане к середине декабря

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане ожидаются метель и сильный ветр в начале недели
Новости Татарстана
день назад

Татарстан в тройке регионов, где накрыть новогодний стол дешевле всего

Самый дорогой стол будет в Чукотском автономном...

Новости Казани

3 часа назад

В Казани волейболисты «Зенита» стали вторыми финалистами Кубка России

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

8 часов назад

Названы гонорары звезд татарской эстрады за новогодние выступления

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане планируют потратить 1,3 млн рублей на животных для опытов
Власти Набережных Челнов прокомментировали сним...
Новости Татарстана
9 часов назад

Власти Набережных Челнов прокомментировали снимок с фотошопом отчета об уборке улицы

Новости Казани

9 часов назад

За прошедшие сутки в Казани задержали 8 нетрезвых водителей

Новости Татарстана

10 часов назад

8 декабря жители Татарстана смогут увидеть соединение Луны и Сатурна

Новости Казани

10 часов назад

За минувшие сутки произошло 131 ДТП в Казани
Новый офис ВТБ открылся в Набережных Челнах в К...
Важное в РТ
5 дней назад

Новый офис ВТБ открылся в Набережных Челнах в Комсомольском районе