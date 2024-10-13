Игры, аудиокниги, сериалы. Разбираемся, куда держит путь вселенная «Гарри Поттера»

Магический мир, созданный Джоан Роулинг, продолжает расширять свои границы. Недавние анонсы и интервью с ключевыми фигурами проекта обещают фанатам серию захватывающих новинок, в том числе и долгожданный сериал по мотивам книжного цикла о Гарри Поттере, который разрабатывается студией Warner Bros. Discovery в сотрудничестве с HBO Max.

Этот сериал, как заявляют создатели, станет верной адаптацией книжной серии Роулинг, превратив каждую из семи книг в отдельный сезон, возможно, с дополнительными эпизодами для более объемных работ. Проект уже получил название "десятилетний сериал", что намекает на грандиозные планы и масштабы продукции.

Кейси Блойс из HBO Max поделился, что первые эпизоды могут появиться на экранах в период с конца 2026 по начало 2027 года. Работы над проектом ведутся полным ходом: от кастингов до написания сценариев. Шоураннером назначена Франческа Гардинер, известная по работе над сериалами "Убивая Еву" и "Темные начала". Режиссерские работы в некоторых эпизодах возьмет на себя Марк Майлод, чьи работы в "Игре престолов" уже заслужили признание.

Интерес вызывает и анонс новой игры "Harry Potter: Quidditch Champions", которая стартовала в сентябре и доступна на основных игровых платформах. Эта аркада предлагает поклонникам управлять любимыми персонажами в динамичных квиддич-матчах, получив при этом смешанные отзывы от критиков за сингл- и мультиплеерные режимы.

Не менее интересным обещает быть и кулинарное шоу "Wizards of Baking", которое дебютирует 14 ноября на HBO Max. Ведущими станут Джеймс и Оливер Фелпсы, знакомые зрителям по ролям близнецов Уизли. Участники будут соревноваться в создании волшебных десертов, а судить их будут актеры, исполнившие роли известных персонажей серии.

Пока зрители ожидают выхода сериала, мир «Гарри Поттера» продолжает жить и развиваться, предлагая новые формы взаимодействия с любимой вселенной, пишет tech.onliner.by.