Игра Dragon’s Domain — приключение для самых храбрых

В новом видеослоте от Hacksaw Gaming под названием Dragon's Domain пользователям понадобятся доспехи, щит и меч, а также смелость. В этой игре главными героями становятся огромные огнедышащие драконы. Их дыхание используется в различных игровых функциях, включая усиление множителей диких символов. Также слот предлагает 2 бонусные игры, одна из которых включает сложный механизм. Dragon's Domain предлагает игровое поле приключение, где на одной стороне экрана находится дракон, охраняющий сокровища, а на другой – рыцарь с мечом. Фоном здесь служат руины и летающие драконы.

Огненные бонусы от драконов

Среди плюсов видеослота стоит выделить не только милых драконов, но и обилие бонусных возможностей. Например, запустив слот в болливуд казино, игроки могут использовать полезные символы Charred Land. Они являются дикими множителями, которые имеют 3 заряда при выпадении. Также среди их особенностей стоит выделить следующие моменты:

когда символ участвует в выигрыше, он теряет 1 заряд перед следующим каскадом;

когда происходит каскад, каждая иконка на барабанах увеличивает множитель на +1;

множители Charred Land имеют значения x2, x3, x4, x5 или x10;

когда в выигрыше участвует несколько таких иконок, значения складываются.

Также здесь предложены символы дракона. Они активируются, когда больше не происходит выигрышей, и сетка стабилизируется. Символы дракона делятся на красные и золотые. Золотые имеют множитель x2, x3, x4, x5 или x10.

Кроме того, появление 3 символов FS scatter с глазами дракона во время основного раунда игры активирует 10 бесплатных вращений Драконьего Логова. В этом бонусе все множители Charred Land сохраняются между фриспинами.

Также, появление 4 FS scatter во время основного раунда игры активирует 10 бесплатных вращений Воспроизводства. После этого появляются только не платящие символы, яйца дракона, FS scatter или символы дракона. Кроме того, все не платящие символы удаляются при попадании драконьего огня, вызывая каскад. Все эти бонусы можно активировать через покупку, чтобы долго не ждать стандартной активации.

Основные ведомости для игроков

Игровое поле Dragon's Domain состоит из 6 барабанов и 5 рядов. Здесь отсутствуют стандартные игровые линии, а выплаты начисляются по принципу scatter pays. Для создания выигрышной комбинации необходимо 8+ одинаковых символов. Игра имеет среднюю волатильность, а максимальный теоретический RTP составляет 96,31%. Однако показатель возврата к игроку меняется при покупке функций. Среди игровых символов можно найти: череп, треснувший шлем, щит, меч, топор, монеты, кольцо, кубок, фиолетовый коробок со скорпионом, сундук и воина. Также здесь предложены символы Charred Land, которые заменяют любые стандартные иконки.