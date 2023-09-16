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Игоря Николаева доставили в больницу в тяжелом состоянии

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Артисту требуется незамедлительная операция.

Знаменитого артиста и автора многих хитов Игоря Николаева оперативно доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.

63-летней звезде могут провести операцию. 9 месяцев назад Николаева уже госпитализировали. Тогда у него обнаружили нестабильную стенокардию.

Музыканта, по данным телеграм-канала, забрали в больницу из-за жалоб на боль в сердце.

Все ближайшие мероприятия Николаева отменены.

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