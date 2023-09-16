Игоря Николаева доставили в больницу в тяжелом состоянии
Артисту требуется незамедлительная операция.
Знаменитого артиста и автора многих хитов Игоря Николаева оперативно доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.
63-летней звезде могут провести операцию. 9 месяцев назад Николаева уже госпитализировали. Тогда у него обнаружили нестабильную стенокардию.
Музыканта, по данным телеграм-канала, забрали в больницу из-за жалоб на боль в сердце.
Все ближайшие мероприятия Николаева отменены.