Иди за пауками: народные приметы на день Евфимии Всехвальной 29 сентября

29 сентября православные чтят память великомученицы Людмилы и Евфимии Всехвальной. Какие приметы были связаны с этим днем?

В этот день не советуют целоваться в бане - это приведет к разуке, пара расстанется.

29 сентября не ловят и не едят рыбу, иначе можно случайно узнать страшную тайну, которая принесет много неприятностей и горя.

Наши предки в этот день не отправлялись в дальнюю дорогу, не переезжали, опасаясь за здоровье. А на столе за ужином в семье обязательно должны быть мясо или птица.

Если в этот день листья желтые, но обильного листопада еще нет, то это - к затяжной и сухой осени, а если паук за окном плетят паутину в дождь, то осадки скоро закончатся.