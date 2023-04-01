«Идет зарождение новой цивилизации. Это не инопланетяне, это невероятные сверхлюди»: провидица Арчена Нагабушанам выступила с жутковатым заявлением

Провидица из Кераля Арчена Нагабушанам известна всему миру невероятными точными предсказаниями будущего. Сами прогнозы она делает нечасто, а потому каждое из них привлекает внимание прессы и футурологов.

В 2018-м она предсказала пандемию и будущий конфликт России с Украиной. Пока все ее слова сбылись с невиданной точностью.

Арчена стала гостей программы "Прямой эфир", приняла предложение посетить Россию и одноименный телеканал. Она призналась, что любит россиян и их большую и такую разную страну. Что касается будущего, то уже сейчас среди нас стали появляться сверхлюди, которые станут основной новой цивилизации.

Эта новая цивилизация, считает Арчена, зародится в 2023 году. Все происходящее в мире - только подготовка к появлению совершенно новых людей. Они будут развиты духовно, они найдут новые методы лечения. А оружие им будет не нужно - все будет решать мудрость.

Речь не идет о населении планеты инопланетным разумом. Речь - о новом поколении сверхлюдей.