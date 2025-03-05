Идеально на 8 марта — рецепт салата «Филадельфия»: станет украшением стола и не испортит фигуру
immunocap.ru
8 марта — прекрасный повод удивить родных и друзей изысканными блюдами. Если вы ищете что-то нежное, легкое и при этом эффектное, салат «Филадельфия» — идеальный вариант.
Этот салат сочетает свежие овощи, нежный сыр и красную рыбу, создавая гармонию вкусов без вреда для фигуры.
Почему салат «Филадельфия» идеален для праздника?
- Легкость и польза — ингредиенты богаты белком, полезными жирами и витаминами.
- Минимум калорий — в отличие от традиционных майонезных салатов, этот вариант гораздо легче.
- Эстетика на уровне ресторана — яркие цвета и изысканная подача делают его украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
- Слабосоленая семга или форель — 200 г
- Сливочный сыр (например, «Филадельфия») — 150 г
- Огурец — 1 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Листья салата — несколько штук
- Яйцо (по желанию) — 1 шт.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Соевый соус — 1 ч. л.
- Кунжут для украшения
Приготовление:
- Подготовка овощей: Огурец и авокадо нарежьте небольшими кубиками. Авокадо сбрызните лимонным соком, чтобы он не потемнел.
- Сырный слой: Сливочный сыр смешайте с соевым соусом для легкого пикантного вкуса.
- Сборка салата: В кольцо для сервировки или разъемную форму выложите слоями — огурец, затем сыр, потом авокадо, а сверху красиво разложите тонкие ломтики семги.
- Украшение: Посыпьте кунжутом и украсьте зеленью.
Этот салат можно подавать порционно или в общей тарелке, дополнив бокалом белого вина или легкого шампанского.
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