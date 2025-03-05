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Идеально на 8 марта — рецепт салата «Филадельфия»: станет украшением стола и не испортит фигуру

Легкий и изысканный салат «Филадельфия» — идеал...

immunocap.ru

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8 марта — прекрасный повод удивить родных и друзей изысканными блюдами. Если вы ищете что-то нежное, легкое и при этом эффектное, салат «Филадельфия» — идеальный вариант.

Этот салат сочетает свежие овощи, нежный сыр и красную рыбу, создавая гармонию вкусов без вреда для фигуры.

Почему салат «Филадельфия» идеален для праздника?

  • Легкость и польза — ингредиенты богаты белком, полезными жирами и витаминами.
  • Минимум калорий — в отличие от традиционных майонезных салатов, этот вариант гораздо легче.
  • Эстетика на уровне ресторана — яркие цвета и изысканная подача делают его украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Слабосоленая семга или форель — 200 г
  • Сливочный сыр (например, «Филадельфия») — 150 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Листья салата — несколько штук
  • Яйцо (по желанию) — 1 шт.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Кунжут для украшения

Приготовление:

  • Подготовка овощей: Огурец и авокадо нарежьте небольшими кубиками. Авокадо сбрызните лимонным соком, чтобы он не потемнел.
  • Сырный слой: Сливочный сыр смешайте с соевым соусом для легкого пикантного вкуса.
  • Сборка салата: В кольцо для сервировки или разъемную форму выложите слоями — огурец, затем сыр, потом авокадо, а сверху красиво разложите тонкие ломтики семги.
  • Украшение: Посыпьте кунжутом и украсьте зеленью.

Этот салат можно подавать порционно или в общей тарелке, дополнив бокалом белого вина или легкого шампанского.

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