Идеально на 8 марта — рецепт салата «Филадельфия»: станет украшением стола и не испортит фигуру

8 марта — прекрасный повод удивить родных и друзей изысканными блюдами. Если вы ищете что-то нежное, легкое и при этом эффектное, салат «Филадельфия» — идеальный вариант.

Этот салат сочетает свежие овощи, нежный сыр и красную рыбу, создавая гармонию вкусов без вреда для фигуры.

Почему салат «Филадельфия» идеален для праздника?

Легкость и польза — ингредиенты богаты белком, полезными жирами и витаминами.

Минимум калорий — в отличие от традиционных майонезных салатов, этот вариант гораздо легче.

Эстетика на уровне ресторана — яркие цвета и изысканная подача делают его украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

Слабосоленая семга или форель — 200 г

Сливочный сыр (например, «Филадельфия») — 150 г

Огурец — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Листья салата — несколько штук

Яйцо (по желанию) — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соевый соус — 1 ч. л.

Кунжут для украшения

Приготовление:

Подготовка овощей: Огурец и авокадо нарежьте небольшими кубиками. Авокадо сбрызните лимонным соком, чтобы он не потемнел.

Сырный слой: Сливочный сыр смешайте с соевым соусом для легкого пикантного вкуса.

Сборка салата: В кольцо для сервировки или разъемную форму выложите слоями — огурец, затем сыр, потом авокадо, а сверху красиво разложите тонкие ломтики семги.

Украшение: Посыпьте кунжутом и украсьте зеленью.

Этот салат можно подавать порционно или в общей тарелке, дополнив бокалом белого вина или легкого шампанского.