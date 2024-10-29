Новости России
· 16+ · Служба новостей

И вновь продолжается рост: банки повышают ставки по депозитам

25 октября Банк России поднял ключевую ставку с...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

erid: LjN8Jwb7n

25 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 21%. Это новый исторический максимум, в предыдущий раз рекордной была ставка 20%, которая устанавливалась ЦБ в 2022 году. Очередной скачок ставки сразу на 2 п.п. побудил банки к повышению доходности по сберегательным продуктам. Сегодня об этом объявил ВТБ, также о повышении ставок по депозитам заявили Промсвязьбанк, «Абсолют», Дом.РФ, «Зенит» и еще ряд участников рынка.

С понедельника, 28 октября, ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях – в среднем на 1 п.п. Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода – до 22% годовых. На срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. При открытии депозита с программой долгосрочных сбережений ставка составит до 28% годовых.

«Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их «вдолгую»», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ранее ПСБ повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов в среднем на 2 п.п. - максимально до 21,6% годовых. Максимальную ставку можно получить при размещении новых средств на вкладе «Сильная ставка» на сумму от 100 тыс. рублей на срок шесть месяцев.

Банк «Зенит» с 22 октября повысил доходность по вкладу «Время возможностей» до 20,05% годовых с учетом надбавок. Максимальная ставка действует при размещении денежных средств на срок 181 день для «новых клиентов», у которых в последние 90 дней и в дату обращения в банк отсутствовали действующие договоры срочных вкладов и накопительных счетов.

Повышают банки и приветственные ставки по накопительным счетам. Так, Газпромбанк поднял ставки до 23% для новых клиентов по продукту «Накопительный счет» с начислением процентов на минимальный остаток первые два календарных месяца на сумму остатка до ₽1,5 млн. Улучшение условий по накопительным счетам проанонсировал и ВТБ.

К концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29%, против 26% годом ранее.

Эта информация так же актуальна и для клиентов банка "Открытие".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Идеальный рецепт фаршированных перцев: шеф-повар дал важные советы

Новости России

день назад

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков

рейтинг самых эффективных средств для борьбы с борщевиком

Новости Татарстана

день назад

В Челнах 2-летнему ребенку выставили счет по налогу за недвижимость

Интересное в Казани

3 дня назад

Как развиваться в условиях кризиса: основательница строительной компании из Казани делится советами – простыми и не очень

стоимость монтажа сайдинга в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Снегопады и мощный ветер до 20 м/с надвигаются на Татарстан

Новости Татарстана

день назад

Снегопады и мороз до -6 градусов ожидаются в Татарстане

Новости Казани

день назад

Казанец 27 октября выпал из окна 3 этажа и выжил

Новости Казани

9 часов назад

СИЗО №1 в Казани переедет

Новости Казани

день назад

«Мега» отказалась от термального комплекса и кинотеатра
Лонгриды
3 дня назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

В Казани завершился XVI саммит БРИКС.

Новости Татарстана

4 часа назад

«Мы разглядели метастазы на УЗИ за день до смерти Крошика»: подробнее о котике

Важное в РТ

6 часов назад

Татарстанцы переходят на отечественные почтовые сервисы

Новости Татарстана

5 часов назад

«Чтобы похудеть, нужно принимать всего один элемент»: какого витамина не хватает

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане сосед от злости задавил бабушку у подъезда
Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья...
Новости Татарстана
8 часов назад

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья из Татарстана

Новости Казани

6 часов назад

В Казани Дом культуры имени Ленина эвакуировали из-за сообщения о минировании

Новости Казани

7 часов назад

На казанскую компанию завели уголовное дело за неуплату налогов

Новости Казани

8 часов назад

4 ноября в Казани ограничат движение автомобилей

Как казанцам получать сразу два кешбэка за поку...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция