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И смех, и грех: победители Шнобелевской премии получили по 10 триллионов долларов

И смех, и грех: победители Шнобелевской премии получили по 10 триллионов долларов

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Названы имена лауреатов 33-й Шнобелевской премии. По традиции, ее вручают за самые нелепые и бесполезные изобретения и научные изыскания. В области химии награду дали поляку Яну Заласевичу, который объяснил, почему ученым так нравится лизать камни.
Шнобелевская премия вручается за месяц но Нобелевской за "достижения, которые заставят смеяться, а потом задуматься".

В этом году церемонию провели онлайн. В медицине ее получили ученые США, Македонии, Канады и Вьетнама за использование трупов, чтобы исследовать, одинаковое ли количество волосков есть в ноздрях разных людей.
В образовании отметили ученых Китая, Британии, Ирландии и Японии - они методически изучили скуку учеников и преподавателей.

В области физики премию дали ученым из Испании, Галисии, Швейцарии, Франции и Великобритании, которые узнали, как смешивание воды в океане влияет на секс у анчоусовых рыбок.
Каждой команде дали 10 триллионов долларов Зимбабве, которые вышли из применения.

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