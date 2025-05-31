И работающим, и неработающим. Всем, кто получает пенсию, на карту зачислят разовую выплату с июня

С 1 июня 2025 года в России стартует государственная программа поддержки пенсионеров, владеющих дачными участками.

Это долгожданная мера, направленная на снижение расходов и повышение безопасности на природе.

Основные цели программы

Компенсация затрат на уход за огородом и садом;

Финансирование обработки участков от клещей — особенно актуально в связи с ростом числа заражений клещевым энцефалитом и боррелиозом.

Как получить помощь?

Чтобы участвовать в программе, пенсионерам нужно:

Обратиться в местные органы власти;

Подать заявление на участие;

Указать данные садоводческого товарищества.

Средства будут перечислены на счёт СНТ, а затем распределены между участниками.

Важно:

Программа доступна всем пенсионерам, независимо от дохода;

Поддержка предусмотрена как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Почему это важно?

Пожилые люди часто тратят значительную часть пенсии на уход за участком: покупку семян, удобрений, инвентаря;

Клещи — реальная угроза здоровью, особенно на дачах вблизи лесных зон;

Программа поможет сделать отдых и труд на свежем воздухе безопаснее и доступнее.

Что даёт программа?

Финансовое облегчение для пожилых садоводов;

Организованные обработки участков от клещей;

Стимул сохранять активность и здоровье на даче.

Государство делает шаг навстречу пожилым садоводам. Если у вас или ваших близких есть дачный участок, не упустите возможность подать заявление уже в июне — это поддержка, которая действительно может изменить лето к лучшему.