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· 16+ · Екатерина Баранова

И работающим, и неработающим. Всем, кто получает пенсию, на карту зачислят разовую выплату с июня

С июня 2025 года в России запускается программа...

ramnews.ru

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С 1 июня 2025 года в России стартует государственная программа поддержки пенсионеров, владеющих дачными участками.

Это долгожданная мера, направленная на снижение расходов и повышение безопасности на природе.

Основные цели программы

  • Компенсация затрат на уход за огородом и садом;
  • Финансирование обработки участков от клещей — особенно актуально в связи с ростом числа заражений клещевым энцефалитом и боррелиозом.

Как получить помощь?

Чтобы участвовать в программе, пенсионерам нужно:

  • Обратиться в местные органы власти;
  • Подать заявление на участие;
  • Указать данные садоводческого товарищества.

Средства будут перечислены на счёт СНТ, а затем распределены между участниками.

Важно:

  • Программа доступна всем пенсионерам, независимо от дохода;
  • Поддержка предусмотрена как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Почему это важно?

  • Пожилые люди часто тратят значительную часть пенсии на уход за участком: покупку семян, удобрений, инвентаря;
  • Клещи — реальная угроза здоровью, особенно на дачах вблизи лесных зон;
  • Программа поможет сделать отдых и труд на свежем воздухе безопаснее и доступнее.

Что даёт программа?

  • Финансовое облегчение для пожилых садоводов;
  • Организованные обработки участков от клещей;
  • Стимул сохранять активность и здоровье на даче.

Государство делает шаг навстречу пожилым садоводам. Если у вас или ваших близких есть дачный участок, не упустите возможность подать заявление уже в июне — это поддержка, которая действительно может изменить лето к лучшему.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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