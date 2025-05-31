И работающим, и неработающим. Всем, кто получает пенсию, на карту зачислят разовую выплату с июня
ramnews.ru
С 1 июня 2025 года в России стартует государственная программа поддержки пенсионеров, владеющих дачными участками.
Это долгожданная мера, направленная на снижение расходов и повышение безопасности на природе.
Основные цели программы
- Компенсация затрат на уход за огородом и садом;
- Финансирование обработки участков от клещей — особенно актуально в связи с ростом числа заражений клещевым энцефалитом и боррелиозом.
Как получить помощь?
Чтобы участвовать в программе, пенсионерам нужно:
- Обратиться в местные органы власти;
- Подать заявление на участие;
- Указать данные садоводческого товарищества.
Средства будут перечислены на счёт СНТ, а затем распределены между участниками.
Важно:
- Программа доступна всем пенсионерам, независимо от дохода;
- Поддержка предусмотрена как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.
Почему это важно?
- Пожилые люди часто тратят значительную часть пенсии на уход за участком: покупку семян, удобрений, инвентаря;
- Клещи — реальная угроза здоровью, особенно на дачах вблизи лесных зон;
- Программа поможет сделать отдых и труд на свежем воздухе безопаснее и доступнее.
Что даёт программа?
- Финансовое облегчение для пожилых садоводов;
- Организованные обработки участков от клещей;
- Стимул сохранять активность и здоровье на даче.
Государство делает шаг навстречу пожилым садоводам. Если у вас или ваших близких есть дачный участок, не упустите возможность подать заявление уже в июне — это поддержка, которая действительно может изменить лето к лучшему.
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