И работающим, и неработающим. Всем, кто получает пенсию, на карту зачислят разовую выплату c 1 июня

С июня 2025 года в России стартует программа поддержки пенсионеров с дачными участками

С июня 2025 года в России начнётся программа финансовой поддержки пенсионеров, владеющих дачами и огородами. Цель — снизить затраты на содержание участков и бороться с клещами.

Основные задачи программы

Снижение материальных расходов на уход за садом и огородом.

Профилактика и обработка участков для борьбы с клещами — опасными переносчиками инфекций, включая клещевой энцефалит.

Как получить поддержку?

Пенсионерам нужно обратиться в местные органы власти с заявлением. Средства будут перечисляться на счета садоводческих товариществ и распределяться между участниками. Помощь доступна независимо от уровня дохода и предназначена как для работающих пенсионеров, так и для отдыхающих.

Зачем нужна программа?

Она поможет снизить расходы, повысит безопасность пребывания на природе и уменьшит риски заражения клещами. Это улучшит качество жизни пожилых людей и поддержит активный отдых на свежем воздухе, сообщает cheb-live.