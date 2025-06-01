И работающим, и неработающим. Всем, кому приходит пенсию, на карту зачислят разовую выплату c 1 июня
life.ru
В России стартует новая программа поддержки пенсионеров, владеющих дачными участками. С июня 2025 года пожилые садоводы смогут рассчитывать на финансовую помощь, которая снизит затраты на содержание участков и улучшит условия для безопасного отдыха.
Борьба с клещами — один из приоритетов
Одной из ключевых целей программы станет борьба с клещами. Весной и летом эти насекомые представляют серьёзную угрозу для здоровья людей и животных, перенося опасные инфекции. В рамках инициативы предусмотрена обработка участков и профилактические мероприятия для снижения численности паразитов.
Как получить помощь
Чтобы воспользоваться программой, пенсионерам нужно подать заявление в местные органы власти. Финансирование будет направлено на счета садоводческих и огороднических товариществ, а затем распределено между участниками. Важно: поддержка предоставляется всем пенсионерам — независимо от дохода или трудового статуса.
Зачем это нужно
Программа позволит сократить расходы на уход за дачами, обеспечит дополнительную защиту от клещей и повысит комфорт пребывания на свежем воздухе. Это важная мера, способствующая укреплению здоровья пожилых граждан и улучшению качества их жизни, сообщает источник.
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