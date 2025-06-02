И работающим, и неработающим. Всем, кому приходит пенсия, на карту зачислят разовую выплату c 1 июня

С начала лета 2025 года в России стартует новая программа поддержки пенсионеров, которые владеют дачными участками. Государство поможет им сократить расходы на содержание огородов и приусадебных территорий, а также защититься от клещей.

Что входит в программу

Одна из главных целей — профилактика укусов клещей. Весной и летом эти насекомые особенно активны, и укусы могут быть опасны как для людей, так и для животных. В рамках программы участки пенсионеров будут обрабатывать от клещей, чтобы снизить риски заражения энцефалитом и другими инфекциями.

Как получить помощь

Чтобы стать участником программы, нужно подать заявление в местную администрацию. Деньги будут перечисляться на счета садовых товариществ, откуда их распределят между владельцами участков. При этом уровень дохода роли не играет — помощь получат и работающие пенсионеры, и те, кто уже на заслуженном отдыхе.

Что даст эта поддержка

– Снижение затрат на уход за участком;

– Обработка от клещей — безопасное пребывание на даче;

– Возможность чаще бывать на природе без страха за здоровье.

Программа направлена на то, чтобы пожилым людям было проще и приятнее проводить время на свежем воздухе. Забота о здоровье и бытовых расходах — важный шаг к комфортной жизни на пенсии, пишет источник.