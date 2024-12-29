И работающим, и неработающим: Социальный фонд РФ запустил прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

Фонд социального страхования России объявил о возобновлении программы единовременных выплат на детей, которая была запущена в текущем году. В 2024 году семьи снова могут подать заявление на получение поддержки, размер которой может достигать до 15 000 рублей.

Как получить выплату

Информация, предоставленная порталом primpress, указывает, что для продления выплат на следующий год необходимо заново подать заявление. Юрист Ирина Сивакова разъясняет, что закон требует ежегодного подтверждения права на получение пособия, чтобы обеспечить его назначение тем, кто по-прежнему нуждается в помощи.

Какие сроки и где подавать заявление

Семьям, чьи выплаты заканчиваются в декабре этого года, важно успеть подать заявление до конца месяца. Это можно сделать через портал госуслуг или лично в МФЦ. Если срок подачи будет пропущен, то подача заявления в следующем месяце всё равно возможна, однако выплаты будут начислены с момента подачи заявления, что может задержать получение денег.

Что важно знать

По словам Ирины Сиваковой, программа предусматривает единовременную финансовую поддержку, рассчитанную на один год. По истечении этого периода семьи должны повторно продемонстрировать свою потребность в помощи, подав новое заявление.

Это обновление программы поддержки предназначено для снижения финансового давления на семьи, воспитывающие детей, и является частью усилий правительства по укреплению социальной защиты граждан.