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И работающим, и неработающим: Социальный фонд РФ приступил к приему заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

В декабре этого года, Фонд социального страхова...

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В декабре этого года, Фонд социального страхования России начал прием документов для оформления государственных выплат на детей, сумма которых может достигнуть до 15 тысяч рублей. Эта инициатива направлена на поддержку российских семей, особенно в преддверии новогодних праздников.

Какие шаги нужно предпринять для получения пособия? Единовременная государственная выплата предусмотрена на период одного года, и для ее продления необходимо ежегодно обновлять свое заявление. Это гарантирует, что поддержка будет продолжаться, если семья все еще нуждается в ней.

Где и как подать заявление? Для того чтобы претендовать на выплаты, нужно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в ближайший МФЦ. Заявления принимаются до конца декабря текущего года, чтобы выплаты начались с января следующего года. При подаче заявления после декабря выплаты будут начислены с месяца подачи.

Комментарий эксперта По словам юриста Ирины Сиваковой, не стоит беспокоиться, если вы не успеете подать заявление до конца декабря. Важно понимать, что можно подать заявление и позднее, однако это повлияет на сроки начисления выплат.

Эта мера поддержки может существенно помочь многим семьям, улучшив их финансовое положение в новом году. Оформление таких выплат — это шаг к обеспечению стабильности и уверенности в будущем для множества российских семей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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