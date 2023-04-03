Российских пенсионеров предупредили о рекордной индексации пенсий уже в 2023 году

Пенсионерам сообщили о рекордном повышении пенсий, которое произойдет уже в 2023 году. Получить прибавку смогут как неработающие пожилые, так и работающие. А средний размер выплаты в итоге перескочит за отметку в 40 тысяч рублей, передаёт PRIMPRESS.

Новая индексация пенсионных выплат запланирована уже на осень текущего года. Сейчас, в апреле, в нашей стране повышаются социальные пенсии и некоторые виды государственных выплат. Но размер индексации будет не очень большим, всего 3,3%.

Гораздо более существенной индексация будет в октябре. В это время повышение ждет военных пенсионеров и тех, кто приравнен к данной категории граждан. Речь идет о получателях пенсий за выслугу лет. Это будут как бывшие военнослужащие, так и те, кто работал в системе МЧС, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, таможенной службы, службы исполнения наказаний, судебных приставов и других ведомств.

Денежное довольствие в этих сферах планируется повысить на 10,5%. Вместе с довольствием вырастут и пенсии, и это будет максимальный показатель за последние десять лет. В последний раз военные пенсии так сильно повышались в 2013 году, и то на 8,33%. А в последние годы речь шла об индексации всего на 4%.

Индексация для таких пенсий никак не привязана к трудовому статусу человека. То есть получить прибавку смогут как неработающие пенсионеры, так и те, кто после ухода со службы принял решение продолжить работу по гражданской специальности. А средний размер подобных пенсий после октябрьской индексации, как ожидается, достигнет уровня в 41 900 рублей.