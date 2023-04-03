Новости России
· Регина Шигабетдинова

И работающим, и неработающим: Объявлена дата рекордного повышения пенсий в России

Российских пенсионеров предупредили о рекордной индексации пенсий уже в 2023 году
И работающим, и неработающим: Объявлена дата рекордного повышения пенсий в России

Фото: potokmedia.ru

Пенсионерам сообщили о рекордном повышении пенсий, которое произойдет уже в 2023 году. Получить прибавку смогут как неработающие пожилые, так и работающие. А средний размер выплаты в итоге перескочит за отметку в 40 тысяч рублей, передаёт PRIMPRESS.

Новая индексация пенсионных выплат запланирована уже на осень текущего года. Сейчас, в апреле, в нашей стране повышаются социальные пенсии и некоторые виды государственных выплат. Но размер индексации будет не очень большим, всего 3,3%.

Гораздо более существенной индексация будет в октябре. В это время повышение ждет военных пенсионеров и тех, кто приравнен к данной категории граждан. Речь идет о получателях пенсий за выслугу лет. Это будут как бывшие военнослужащие, так и те, кто работал в системе МЧС, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, таможенной службы, службы исполнения наказаний, судебных приставов и других ведомств.

Денежное довольствие в этих сферах планируется повысить на 10,5%. Вместе с довольствием вырастут и пенсии, и это будет максимальный показатель за последние десять лет. В последний раз военные пенсии так сильно повышались в 2013 году, и то на 8,33%. А в последние годы речь шла об индексации всего на 4%.

Индексация для таких пенсий никак не привязана к трудовому статусу человека. То есть получить прибавку смогут как неработающие пенсионеры, так и те, кто после ухода со службы принял решение продолжить работу по гражданской специальности. А средний размер подобных пенсий после октябрьской индексации, как ожидается, достигнет уровня в 41 900 рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

9 часов назад

Можно смело брать – там настоящие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Новости Казани

день назад

"Опять аномалии": синоптики рассказали о погоде в Татарстане в апреле 2023 года

сетка от тараканов большая

Новости Казани

день назад

В спецоперации на Украине погиб боец ЧВК "Вагнер" из Татарстана - тело упокоили только через 3 месяца после гибели

Интересное

3 дня назад

Не ждите выходных: в Казани открылся грузинский ресторан с ежедневной шоу-программой

процедура флисинг для волос в Москве

Новости Казани

день назад

"Смотрящий" по Казани Бургомистр переведен из СИЗО в РКБ: "Рассыпаются позвонки, не может даже сидеть"

Новости Казани

день назад

Татарстан простился с 35-летним мобилизованным матросом Иреком Зиятдиновым, погибшим в зоне спецоперации

Новости мира

20 часов назад

Их разведка доложила: MI 6 в Британии донесла, что армия России "провалила зимнее наступление"

Новости Казани

день назад

Кто хочет стать "музыкантом": ЧВК "Вагнер" открыла центр набора бойцов в Казани
Новости Казани
2 дня назад

В Казани полицейские ранили угрожавшего им мужчину: в руках он держал что-то, похожее на пистолет

В Казани полицейские ранили угрожавшего им мужчину: в руках он держал что-то, похожее на пистолет

Новости России

23 минуты назад

И работающим, и неработающим: Объявлена дата рекордного повышения пенсий в России

Новости Казани

5 часов назад

Ограничат почти на 3 недели: в Казани перекроют участок улицы Тельмана

Новости Казани

5 часов назад

Поблагодарили за помощь: в Татарстане состоялся телемост с бойцами из зоны СВО и их родными

Новости Казани

6 часов назад

Придет потепление: синоптики дали прогноз на начало недели в Татарстане
В Татарстане на трассе перевернулась фура
Новости Казани
день назад

В Татарстане на трассе перевернулась фура

Новости Казани

6 часов назад

Победителя не выявили: «Рубин» и «Велес» забили по одному мячу

Новости мира

день назад

Россияне так шутят: пранкеры Вован и Лексус выдали замуж Грету Тунберг за сына Уилла Смита

Новости России

день назад

Глава Минцифры РФ Шадаев объяснил, правда ли изменения на "Госуслугах" связаны с готовящейся мобилизацией
Редакция рекомендует: капсульный гардероб для взрослых и детей на весну 2023 в ТЦ «Проспект»
Интересное
5 дней назад

Редакция рекомендует: капсульный гардероб для взрослых и детей на весну 2023 в ТЦ «Проспект»