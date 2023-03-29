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И пусть весь мир подождет: Россия начала учения РВСН с самым страшным своим оружием - ядерными комплексами "Ярс"

Россия начала учения РВСН с комплексами "Ярс"
И пусть весь мир подождет: Россия начала учения РВСН с самым страшным своим оружием - ядерными комплексами "Ярс"

Фото: sila-rf.ru

Пока мир истерит по поводу решения Путина разместить в Беларуси ядерное оружие, Россия начала командно-штабные учения РВСН со своим самым страшным оружием - комплексами "Ярс". Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

В учениях, за которыми, затаив дыхание, следит мир, принимают участие более 3 тысяч военных или около 300 единиц техники.
Цель учений - проверить слаженность действий российских военных при выполнении задач. "Ярсы" проведут маневры в трех регионах РФ.

Эксперты считают, что есть и еще одна цель учений, которую не назвали в Минобороны - демонстрация силы. Одно только упоминание о "Ярсах" (ядерных ракетах сдерживания) вызывает истерику в США и НАТО.

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