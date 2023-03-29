И пусть весь мир подождет: Россия начала учения РВСН с самым страшным своим оружием - ядерными комплексами "Ярс"
Фото: sila-rf.ru
Пока мир истерит по поводу решения Путина разместить в Беларуси ядерное оружие, Россия начала командно-штабные учения РВСН со своим самым страшным оружием - комплексами "Ярс". Информацию подтвердили в Минобороны РФ.
В учениях, за которыми, затаив дыхание, следит мир, принимают участие более 3 тысяч военных или около 300 единиц техники.
Цель учений - проверить слаженность действий российских военных при выполнении задач. "Ярсы" проведут маневры в трех регионах РФ.
Эксперты считают, что есть и еще одна цель учений, которую не назвали в Минобороны - демонстрация силы. Одно только упоминание о "Ярсах" (ядерных ракетах сдерживания) вызывает истерику в США и НАТО.