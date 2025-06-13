«И наступит мир»: Ватикан скрывал пророчество о России, известное как Тайна Фатимы

Первый месяц правления нового Папы Римского, уроженца США Льва XIV, известного также как Роберт Фрэнсис Прево, привлек внимание к его политическим шагам и вновь поднял вопросы о загадках, хранящихся в Ватиканских архивах.

Одной из таких является таинственная серия посланий, известных как «Тайны Фатимы». Эти откровения, переданные Девой Марией в начале XX века, продолжают вызывать бурные обсуждения, особенно касаясь России.

История «Тайны Фатимы» начинается в 1917 году, когда три португальских пастушка — 10-летняя Лусия Сантуш, её двоюродная сестра Жасинта и брат Франсишку, — утверждали, что видели Деву Марию. Во время их первого видения, на фоне молнии, женщина, излучавшая свет, явилась перед ними, и открыла несколько откровений, известные как «Три тайны Фатимы». Эти события вскоре были признаны церковью как «подлинное чудо», но для местных жителей сначала стало причиной насмешек и даже ареста детей.

Со временем мир узнал первые две тайны. Первая включала видение ада, вторая — предсказание, что если люди не изменят свои пути, то Россия окажет влияние на будущие войны. Вторая часть послания касалась необходимости посвящения России Непорочному Сердцу Девы Марии. Несмотря на неоднократные обращения верующих, Папы Римские только в 1942 году предприняли шаги, чтобы выполнить просьбы.

Однако третья тайна оставалась в секрете до 2000 года, когда Папа Иоанн Павел II решился раскрыть её миру. Видение в третьей тайне описывало мученическую смерть Папы и других святых, в том числе священников и монахинь, что могло стать причиной того, что Ватикан не торопился с её публикацией.

Конспирологи считают, что раскрытая версия третьей тайны — лишь часть правды, и что существует четвертая тайна, связанная с Россией и её ролью в будущем. Атеисты же трактуют чудеса Фатимы как фантазии, вызванные тяжёлым состоянием детей, а некоторые уфологи уверены, что все это было связано с возможным вмешательством пришельцев, сообщает dzen.