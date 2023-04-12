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"И льготы, и пенсии, и все остальное!": в России озвучен новый порядок социальных выплат с 1 мая 2023

Озвучили новый порядок соцвыплат с 1 мая 2023 года в РФ
"И льготы, и пенсии, и все остальное!": в России озвучен новый порядок социальных выплат с 1 мая 2023

Фото: открытые источники

С 1 мая 2023 года россияне, получающие от государства социальные выплаты, к которым относятся пособия, пенсии, льготы, перейдут на новый порядок получения таких денежных средств.

Как сообщает MagadanMedia, с 1 мая получателей ждут нововведения. В частности, будет изменен порядок начисления пособий на детей, пенсий, пособий для малоимущих категорий россиян, выплат инвалидам и прочих соцвыплат.

Пожилые пенсионеры получат по 10 тысяч рублей в срок до 1 мая, эта выплата будет в качестве подарка по Дню Победы. Она положена ветеранам, участникам ВОВ и всем, кто приравнен к ним.

С мая деньги пенсионерам, не получающим пенсии на карты, будет осуществлять только "Почта России", частные компании этого делать не будут.

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