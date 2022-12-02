И Крым наш, и Сноуден теперь тоже наш: бывший сотрудник спецслужб США Сноуден принял присягу и получил гражданство РФ

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу на верность России и получил паспорт РФ, сейчас к такой же процедуре готовится его супруга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

В 2013 году Эдвард Сноуден стал инициатором крупного международного скандала. Он передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

После этого Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны нескольких стран Россия предоставила американцу временное убежище, но при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Эдвард Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, затем ему выдали бессрочный документ.