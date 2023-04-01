И как они на этом собираются наступать? Под Артемовском американские бронемашины "Хамви" начали тонуть в грязи на грунтовках

И как они на этом собираются наступать? Под Артемовском американские бронемашины "Хамви" начали тонуть в грязи на грунтовках

Фото: социальные сети

Непогода и весенняя распутица сильно осложняют подготовку в ВСУ к обещанному контрнаступлению. И до конца апреля, считают эксперт "СП", наступать физически невозможно. Именно сейчас грунтовые дороги на Украине развезло так, что хваленая американская бронетехника намертво застревает в такой "ловушке". "Уже наблюдается сильнейшая распутица, всё, кроме асфальта, непроходимое болото", - пишет украинский источник.

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