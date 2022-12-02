И до этих добрались: ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по укровоинам в Запорожье

Российские военные нанесли удар по расположениям ВСУ в Запорожье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

"Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского", — сказал собеседник агентства.

Ударом поражена и подстанция в городе.

Глава областной администрации Запорожья Владимир Старух подтвердил нанесение ракетного удара.

Российские военные сейчас контролируют более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

