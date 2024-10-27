Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Хью Джекман строит отношения со звездой Бродвея

По последним сообщениям из театральных кругов, ...

rnews.ru

Подписаться в Telegram

По последним сообщениям из театральных кругов, Хью Джекман, знаменитый голливудский актер, обрел счастье в отношениях с актрисой Саттон Фостер, его партнершей по сцене в музыкальной постановке "Музыкальный человек". Этот роман, похоже, стал кульминацией их совместной работы и близкого общения во время репетиций и представлений.

Искусство Сплетает Судьбы

Связь между Джекманом и Фостер начала развиваться в театральной атмосфере, что не редкость для актеров, чьи отношения зачастую зарождаются в процессе совместного творчества. Коллеги пары отмечают, что их взаимопонимание на сцене быстро переросло в личную симпатию. Источники близкие к актерам утверждают, что ради новых отношений Фостер даже пошла на развод с своим мужем Тедом Гриффином, с которым у неё была семилетняя приемная дочь.

Любовь на Публике и Закулисье

Сообщения о их отношениях начали появляться после того, как Джекман развелся со своей женой Деборрой-Ли Фернесс, с которой был женат 27 лет. Этот брак считался одним из самых крепких в Голливуде, и новость о разводе стала шоком для многих. Тем не менее, по словам самого Джекмана, он и Деборра смогли сохранить дружеские отношения после развода.

Новая Глава для Двух Звезд

Саттон Фостер, которая была замужем дважды, также находится на новом этапе своей личной жизни. Её отношения с Хью Джекманом описываются как глубокие и серьезные, с планами на общее будущее. Все, кто знаком с парой, подтверждают их взаимные чувства и серьезность намерений.

Ожидания и Перспективы

В то время как театральное сообщество и поклонники бродвейских мюзиклов обсуждают этот роман, многие с нетерпением ждут новых публичных выходов пары. Отношения между двумя талантливыми актерами добавляют изюминку в мир шоу-бизнеса, где личная жизнь часто становится почти так же заметной, как и профессиональные достижения.

Таким образом, роман Хью Джекмана и Саттон Фостер привлекает внимание не только благодаря их звездному статусу, но и благодаря искренности и открытости, с которой они относятся друг к другу. Время покажет, как будут развиваться их отношения, но уже сейчас можно сказать, что их объединяет не только искусство, но и искренние чувства, пишет kino.mail.ru.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

14 часов назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Интересное в Казани

день назад

Главное - вовремя: специалист наркологической клиники из Казани объяснил как действовать, если близкий человек зависим

дегазация от тараканов в квартире

Новости Казани

день назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Интересное в Казани

3 дня назад

Это важно знать: Альфа-Лизинг рассказал про штрафы на автомобиль, оформленный на юридическое лицо

ремонт радиаторов отопления в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

13 часов назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Лонгриды

день назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

Новости Казани

14 часов назад

В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

Новости Казани

21 час назад

В Литве раскритиковали поездку Гутерриша в Казань на саммит БРИКС

Новости Казани

15 часов назад

В Казани сотрудники Росгвардии проверили 80 объектов и 300 автомобилей для безопасности саммита БРИКС
Новости Казани
2 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Татарстана

12 часов назад

Глава Татарстана Минниханов оценил саммит БРИКС в Казани

Новости России

день назад

С 28 октября ВТБ повышает ставки по накопительным продуктам

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане не могут найти главу для Тукаевского района

Новости Казани

14 часов назад

На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 млрд рублей
В Татарстане похолодает до 0 градусов и пройдет...
Новости Татарстана
19 часов назад

В Татарстане похолодает до 0 градусов и пройдет дождь

Новости Казани

15 часов назад

Работали круглосуточно: в Казани гостей саммита БРИКС встречали 55 моделей

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

Новости Татарстана

18 часов назад

За минувшую неделю в Татарстане подешевели яблоки
Хватит гуглить симптомы: казанские врачи расска...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам