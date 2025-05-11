Хрустящие шампиньоны с беконом на мангале — то что подходит для майского пикника — готовятся легко и быстро

Грибы на мангале: вкусный вариант для пикника

С первыми тёплыми днями многие устремляются на природу — отдохнуть, поесть шашлыков и просто насладиться хорошей погодой. Но мясо — не единственное, что можно приготовить на углях. Отличной закуской станут шампиньоны, фаршированные сыром и завернутые в бекон. Рецептом поделился телеграм-канал «Кулинарные хитрости».

Это блюдо легко приготовить не только на мангале, но и дома — в духовке или аэрогриле.

Что нужно:

шампиньоны — 10 шт. (подойдут крупные или средние),

бекон — 2 упаковки по 200 г,

творожный сыр — 150 г,

чеснок — 2 зубчика,

зелень, соль, перец — по вкусу,

соус терияки или барбекю — для подачи.

Как готовить:

Зелень мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс и всё это смешиваем с творожным сыром. Солим и перчим. Шампиньоны моем, аккуратно снимаем кожицу, вынимаем ножки. Заполняем шляпки грибов сырной начинкой и оборачиваем каждый гриб в полоску бекона. Смазываем заготовки соусом. Готовим на решетке над углями или запекаем в духовке при 200°C около 30 минут.

Несколько полезных советов:

Не передерживайте грибы — они быстро готовятся, и важно сохранить их сочность.

Без маринада шампиньоны получаются сухими, поэтому стоит заранее их замариновать.

Для маринования лучше использовать стеклянную, стальную или пластиковую посуду, а алюминий — не лучший вариант.

Варианты маринадов: с соевым соусом и лимонным соком, с медом и чесноком, со сметаной или укропом.

Такое блюдо станет отличным дополнением к любому пикнику — быстро, вкусно и сытно, пишет hibiny.ru.