Хрустящие шампиньоны с беконом на мангале — то что подходит для майского пикника — готовятся легко и быстро
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Грибы на мангале: вкусный вариант для пикника
С первыми тёплыми днями многие устремляются на природу — отдохнуть, поесть шашлыков и просто насладиться хорошей погодой. Но мясо — не единственное, что можно приготовить на углях. Отличной закуской станут шампиньоны, фаршированные сыром и завернутые в бекон. Рецептом поделился телеграм-канал «Кулинарные хитрости».
Это блюдо легко приготовить не только на мангале, но и дома — в духовке или аэрогриле.
Что нужно:
шампиньоны — 10 шт. (подойдут крупные или средние),
бекон — 2 упаковки по 200 г,
творожный сыр — 150 г,
чеснок — 2 зубчика,
зелень, соль, перец — по вкусу,
соус терияки или барбекю — для подачи.
Как готовить:
Зелень мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс и всё это смешиваем с творожным сыром. Солим и перчим.
Шампиньоны моем, аккуратно снимаем кожицу, вынимаем ножки.
Заполняем шляпки грибов сырной начинкой и оборачиваем каждый гриб в полоску бекона.
Смазываем заготовки соусом.
Готовим на решетке над углями или запекаем в духовке при 200°C около 30 минут.
Несколько полезных советов:
Не передерживайте грибы — они быстро готовятся, и важно сохранить их сочность.
Без маринада шампиньоны получаются сухими, поэтому стоит заранее их замариновать.
Для маринования лучше использовать стеклянную, стальную или пластиковую посуду, а алюминий — не лучший вариант.
Варианты маринадов: с соевым соусом и лимонным соком, с медом и чесноком, со сметаной или укропом.
Такое блюдо станет отличным дополнением к любому пикнику — быстро, вкусно и сытно, пишет hibiny.ru.
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