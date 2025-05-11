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Хрустящие шампиньоны с беконом на мангале — то что подходит для майского пикника — готовятся легко и быстро

Грибы на мангале: вкусный вариант для пикника

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Грибы на мангале: вкусный вариант для пикника

С первыми тёплыми днями многие устремляются на природу — отдохнуть, поесть шашлыков и просто насладиться хорошей погодой. Но мясо — не единственное, что можно приготовить на углях. Отличной закуской станут шампиньоны, фаршированные сыром и завернутые в бекон. Рецептом поделился телеграм-канал «Кулинарные хитрости».

Это блюдо легко приготовить не только на мангале, но и дома — в духовке или аэрогриле.

Что нужно:

  • шампиньоны — 10 шт. (подойдут крупные или средние),

  • бекон — 2 упаковки по 200 г,

  • творожный сыр — 150 г,

  • чеснок — 2 зубчика,

  • зелень, соль, перец — по вкусу,

  • соус терияки или барбекю — для подачи.

Как готовить:

  1. Зелень мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс и всё это смешиваем с творожным сыром. Солим и перчим.

  2. Шампиньоны моем, аккуратно снимаем кожицу, вынимаем ножки.

  3. Заполняем шляпки грибов сырной начинкой и оборачиваем каждый гриб в полоску бекона.

  4. Смазываем заготовки соусом.

  5. Готовим на решетке над углями или запекаем в духовке при 200°C около 30 минут.

Несколько полезных советов:

  • Не передерживайте грибы — они быстро готовятся, и важно сохранить их сочность.

  • Без маринада шампиньоны получаются сухими, поэтому стоит заранее их замариновать.

  • Для маринования лучше использовать стеклянную, стальную или пластиковую посуду, а алюминий — не лучший вариант.

  • Варианты маринадов: с соевым соусом и лимонным соком, с медом и чесноком, со сметаной или укропом.

Такое блюдо станет отличным дополнением к любому пикнику — быстро, вкусно и сытно, пишет hibiny.ru.

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