Хрустящие шампиньоны с беконом на мангале — то что нужно для майского пикника — сделать легко и быстро

Лето — отличное время для отдыха на природе и ароматных блюд на мангале. И если мясо уже приелось, стоит попробовать кое-что необычное — фаршированные шампиньоны в беконе. Это не только вкусно, но и готовится просто. А если выбраться на дачу не получается — блюдо можно запечь в духовке или аэрогриле.

Что понадобится:

Шампиньоны — 10 штук (крупные или средние)

Бекон — 2 упаковки по 200 г

Творожный сыр — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Зелень, соль, перец — по вкусу

Соус терияки или барбекю — для подачи

Как готовить:

Готовим начинку: В миске смешайте творожный сыр, измельчённую зелень, чеснок (через пресс), немного соли и перца. Подготавливаем грибы: Вымойте шампиньоны, снимите кожицу, аккуратно удалите ножки и зачистите серединку. Фаршируем: Заполните шляпки грибов сырной начинкой. Оборачиваем беконом: Оберните каждый гриб ломтиком бекона. Добавляем соус: Сверху смажьте соусом терияки или барбекю. Готовим: На мангале — выкладывайте грибы на решетку, следите, чтобы не подгорели.

В духовке — запекайте при 200°C около 30 минут.

Советы по приготовлению шампиньонов: