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Хрустящие шампиньоны с беконом на мангале — то что нужно для майского пикника — сделать легко и быстро

Лето — отличное время для отдыха на природе и а...

ozon.ru

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Лето — отличное время для отдыха на природе и ароматных блюд на мангале. И если мясо уже приелось, стоит попробовать кое-что необычное — фаршированные шампиньоны в беконе. Это не только вкусно, но и готовится просто. А если выбраться на дачу не получается — блюдо можно запечь в духовке или аэрогриле.

Что понадобится:

  • Шампиньоны — 10 штук (крупные или средние)

  • Бекон — 2 упаковки по 200 г

  • Творожный сыр — 150 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Зелень, соль, перец — по вкусу

  • Соус терияки или барбекю — для подачи

Как готовить:

  1. Готовим начинку: В миске смешайте творожный сыр, измельчённую зелень, чеснок (через пресс), немного соли и перца.

  2. Подготавливаем грибы: Вымойте шампиньоны, снимите кожицу, аккуратно удалите ножки и зачистите серединку.

  3. Фаршируем: Заполните шляпки грибов сырной начинкой.

  4. Оборачиваем беконом: Оберните каждый гриб ломтиком бекона.

  5. Добавляем соус: Сверху смажьте соусом терияки или барбекю.

  6. Готовим:

    • На мангале — выкладывайте грибы на решетку, следите, чтобы не подгорели.

    • В духовке — запекайте при 200°C около 30 минут.

Советы по приготовлению шампиньонов:

  • Не пересушивайте грибы — они готовятся быстро, важно сохранить сочность.

  • Без маринада на углях они могут получиться суховатыми. Используйте простой маринад: соевый соус, лимонный сок, чеснок и укроп, либо сметану или мёд с соевым соусом.

  • Лучше всего мариновать в стеклянной, пластиковой или стальной посуде. Алюминий — не подходит.

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