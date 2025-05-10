Хрустящие шампиньоны с беконом на мангале — то что нужно для майского пикника — сделать легко и быстро
ozon.ru
Лето — отличное время для отдыха на природе и ароматных блюд на мангале. И если мясо уже приелось, стоит попробовать кое-что необычное — фаршированные шампиньоны в беконе. Это не только вкусно, но и готовится просто. А если выбраться на дачу не получается — блюдо можно запечь в духовке или аэрогриле.
Что понадобится:
Шампиньоны — 10 штук (крупные или средние)
Бекон — 2 упаковки по 200 г
Творожный сыр — 150 г
Чеснок — 2 зубчика
Зелень, соль, перец — по вкусу
Соус терияки или барбекю — для подачи
Как готовить:
Готовим начинку: В миске смешайте творожный сыр, измельчённую зелень, чеснок (через пресс), немного соли и перца.
Подготавливаем грибы: Вымойте шампиньоны, снимите кожицу, аккуратно удалите ножки и зачистите серединку.
Фаршируем: Заполните шляпки грибов сырной начинкой.
Оборачиваем беконом: Оберните каждый гриб ломтиком бекона.
Добавляем соус: Сверху смажьте соусом терияки или барбекю.
Готовим:
На мангале — выкладывайте грибы на решетку, следите, чтобы не подгорели.
В духовке — запекайте при 200°C около 30 минут.
Советы по приготовлению шампиньонов:
Не пересушивайте грибы — они готовятся быстро, важно сохранить сочность.
Без маринада на углях они могут получиться суховатыми. Используйте простой маринад: соевый соус, лимонный сок, чеснок и укроп, либо сметану или мёд с соевым соусом.
Лучше всего мариновать в стеклянной, пластиковой или стальной посуде. Алюминий — не подходит.
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