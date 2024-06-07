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HR-выходные на Волге: развитие новаторской корпоративной культуры

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29-30 июня в Нижнем Новгороде, городе выдающихся русских изобретателей и новаторов впервые пройдут HR-выходные от СберОбразования. Неформальная конференция для HR-профессионалов и руководителей. Конференция пройдет в «Академии Маяк» им. А.Д. Сахарова.

На протяжении двух дней HR-профессионалы и руководители обсудят примеры новаторства в компаниях и инноваций в HR, а также обменяются опытом с коллегами и найдут новые источники вдохновения для работы. Особое внимание будет уделено тому, как оценить потенциал к новаторству, как выделить новаторов среди сотрудников и кандидатов. Кроме того, совместно с экспертами обсудят организационные барьеры, инструменты и процессы препятствующие внедрению инноваций.

«С этим городом связаны жизни знаменитых российских новаторов: изобретателя Ивана Кулибина, исследователя языка Владимира Даля, лётчика-новатора Валерия Чкалова, математика Николая Лобачевского, первой женщины-доктора медицины Надежды Сусловой. В советское время в Нижнем Новгороде располагалось много НИИ. В наши дни крупные компании продолжают открывать здесь свои научно-исследовательские центры. Нижний Новгород – идеальное место для обсуждения новаторства в организациях», – комментируют организаторы конференции.

HR-выходные – это регулярная конференция, посвященная актуальным темам. Темы этой конференции посвящены внедрению и развитию культуры новаторства в организациях. Эксперты обсудят, как как найти и поддержать новаторов среди сотрудников, барьеры для инноваций и методы их устранения, способы развития новаторской корпоративной культуры, ключевые направления развития новаторства внутри HR-функции, а также тему толерантности к ошибкам и культуры экспериментов.

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