Хотите верьте, хотите нет. Пять баек, которые знает любой гаишник

Каждая профессия имеет свои легенды, байки и истории, которыми обмениваются коллеги. В профессии инспекторов ГАИ такие случаи часто оказываются необычными, а порой даже мистическими. Хотя многие из этих историй трудно подтвердить, они продолжают быть популярными в разговоре среди работников Госавтоинспекции.

1. Парень с похоронным венком

Эта байка уже стала классикой среди инспекторов. Однажды в 90-х годов инспекторы остановили водителя на стареньком "Жигуленке". Молодой парень не мог предоставить документы на машину и признавался в нарушении. Он попросил инспекторов поторопиться с оформлением, указав на похоронный венок на заднем сиденье и объяснив, что едет на похороны матери. Инспекторы, сочувствуя его скорби, решили не составлять протокол и отпустили его. Однако, позднее этот парень попался тому же инспектору, и на этот раз у него не сработала "жалобная" история. Протокол был составлен, и больше этот молодой человек в ГАИ не попадался.

2. Девушка, троллейбус и пистолет

Эта трагическая история из 70-х или 80-х годов связана с необычным случаем возле железнодорожного вокзала в Минске. Водитель троллейбуса решил пошутить с девушкой, пытавшейся попасть в салон, закрывая двери как только она пыталась войти. Шутка закончилась трагедией, когда девушка упала под колеса, и ее жизнь унесла трагическая случайность. Через некоторое время на месте происшествия появился отец погибшей, который в приступе ярости застрелил водителя троллейбуса. Позже его оправдали, сославшись на состояние аффекта.

3. Злостный нарушитель — инспектор? Почти, но не совсем

Одна из байок рассказывает о ситуации в Минске, когда инспектор ГАИ стал свидетелем нарушения, совершенного другим сотрудником милиции. Инспектор заметил, как водитель нарушил правила, проехав на красный. Выяснилось, что это был сотрудник милиции, и что за рулем был не он, а его супруга с любовником. Ситуация завершилась тем, что коллеги инспектора долго подшучивали над ним, ведь из-за его бдительности была разрушена ячейка общества.

4. Лобовое ДТП: в одной машине — муж, в другой — жена

Еще одна история из личной жизни, на этот раз с элементами ревности. Муж и жена попали в аварию, управляя двумя машинами. Выяснилось, что женщина следила за мужем, заподозрив его в измене, и пыталась подрезать его машину, но столкновение оказалось неудачным. Позже сотрудники ГАИ выяснили, что женщина обнаружила любовницу мужа.

5. Сбитый пешеход исчез

Эта история, возможно, звучит как сюжет мистического триллера. Однажды ранним зимним утром на улице Минска был сбит пешеход. Очевидцы сообщили о происшествии, но по прибытию на место происшествия сотрудники ГАИ не смогли найти пострадавшего. Пешеход просто исчез, несмотря на многочисленные свидетельства. Вскоре стало известно, что мужчина был сбит двумя автомобилями, и его тело было найдено позже в другом месте. Оказалось, что второй водитель не почувствовал наезда, а мужчина был увезен за ним, зацепившись за автомобиль.

Эти истории могут быть преувеличением или вымыслом, но они продолжают живо обсуждаться среди работников ГАИ, и, возможно, некоторые из них так или иначе основаны на реальных событиях. В любом случае, они представляют собой интересное и странное сочетание курьезов, трагедий и мистики, характерных для профессии, с которой ежедневно сталкиваются миллионы людей.