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Хотите верьте, хотите нет. Несколько баек, которые точно должен знать любой гаишник

В любой профессии можно встретить байки — истор...

vremyan.ru

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В любой профессии можно встретить байки — истории, которые передаются коллегами друг другу. У инспекторов ГАИ такие байки чаще всего связаны с необычными происшествиями на дороге.

Эти истории, хоть и могут быть выдуманными, все равно занимают важное место в рабочем кругу и придают особый колорит профессии.

История создания Госавтоинспекции

Госавтоинспекция была основана 3 июля 1936 года, когда было принято постановление Совета Народных Комиссаров №1182, которое утвердило положение о ГАИ. Это событие стало отправной точкой для борьбы с аварийностью, контроля за подготовкой водителей и соблюдением правил дорожного движения. С тех пор ГАИ прошло долгий путь и сегодня включает тысячи сотрудников, охватывающих всю страну.

Байки инспекторов ГАИ

  • Парень с венком

В 90-х годах, один молодой парень остановил инспектора, не имея документов и прав. Однако, показав похоронный венок на заднем сиденье, он объяснил, что спешит на похороны своей матери. Инспекторы в тот момент были очень сдержаны и не составили протокол. Однако позже этот же парень снова попался, и история закончилась составлением протокола.

  • Шутки с троллейбусом и пистолетом

В 70-80-х годах водитель троллейбуса в Минске решил пошутить с девушкой, закрывая двери троллейбуса, когда она пыталась войти. В итоге она попала под колеса, а отец погибшей девушки застрелил водителя. Этот случай стал известен среди инспекторов как трагическая история.

  • Инспектор нарушил правила

В Минске инспектор ГАИ заметил машину, проехавшую на красный, и выяснилось, что за рулем был его коллега, который ехал с любовницей. Этот случай быстро стал объектом обсуждения среди коллег и поводом для шуток.

  • Ревность и ДТП

Один курьезный случай произошел, когда семья попала в аварию из-за ревности. Мужчина и женщина, оба с одинаковыми фамилиями, столкнулись на дороге, и причиной этого стала ревность супруги, которая решила проследить за мужем.

  • Исчезнувший пешеход

Этот случай был особенно странным. Очевидцы сообщили о сбитом пешеходе, но, прибыв на место происшествия, инспекторы не нашли тела. Пешеход оказался унесен другим автомобилем, и только через несколько километров его тело было найдено.

Такие байки инспекторов ГАИ часто становятся настоящими историями, передаваемыми коллегами друг другу. Каждая из них оставляет свой след в памяти и служит напоминанием о сложностях и неожиданностях, с которыми сталкиваются сотрудники Госавтоинспекции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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