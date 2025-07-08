Хотите верьте, хотите нет. Несколько баек, которые должен знать любой гаишник

Инспекторы ГАИ ежедневно сталкиваются с различными ситуациями, некоторые из которых превращаются в байки, которые рассказываются коллегам.

Эти истории о необычных происшествиях и странных случаях, пусть и не всегда правдивы, всегда вызывают интерес и остаются в памяти на долгое время.

История создания Госавтоинспекции

3 июля 1936 года было основано первое положение о ГАИ, что стало основой для создания Госавтоинспекции. Это событие заложило основы борьбы с аварийностью, технического контроля, а также создания норм для подготовки водителей и анализа аварий. На сегодняшний день ГАИ включает тысячи сотрудников по всей Беларуси.

Байки с дороги

Парень с похоронным венком

Известная байка среди инспекторов ГАИ о парне, который остановил инспектора, не имея прав и документов, но попросил отпустить его из-за того, что на заднем сиденье лежал похоронный венок. Этот случай стал легендой среди коллег.

Троллейбус, пистолет и трагедия

В Минске в 70-х годах произошел случай с троллейбусом, когда водитель шутил с девушкой, а в результате она попала под колеса. В итоге отец погибшей девушки застрелил водителя троллейбуса.

Злостный нарушитель инспектор

Одна из курьезных историй рассказывает о случае, когда инспектор заметил автомобиль, проехавший на красный, и вскоре выяснилось, что за рулем был другой инспектор, который катался с любовницей.

Ревность и авария

Еще одна байка связана с семейной парой, которая попала в ДТП из-за ревности жены. Женщина решила проследить за мужем, подозревая его в изменах, и это привело к аварии.

Необычная история с пешеходом

Этот случай стал настоящей загадкой для инспекторов, когда пешеход, сбитый автомобилем, неожиданно исчез с места происшествия, но позже был найден в соседнем поселке.

Сотрудники ГАИ часто становятся свидетелями необычных и порой странных событий, которые превращаются в байки. Эти истории о сложных, иногда трагичных или забавных ситуациях, всегда находят отклик в сердцах коллег и остаются в памяти на долгое время.