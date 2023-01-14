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Хотели устроить России кровавую субботу, не вышло: в Брянской области ПВО РФ сбили украинскую ракету "Точка У"

Хотели устроить России кровавую субботу, не вышло: в Брянской области ПВО РФ сбили украинскую ракету "Точка У"

Фото: ru.armeniasputnik.am

Системы противовоздушной обороны (ПВО) российских войск сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

"Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У", - сообщил губернатор.

Уточняется, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

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