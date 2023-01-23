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"Хотели изящную молниеносную спецоперацию": Арестович вспомнил, как начиналась спецоперация, и где именно Россия тогда просчиталась

"Хотели изящную молниеносную спецоперацию": Арестович вспомнил, как начиналась спецоперация, и где именно Россия тогда просчиталась

Фото: informing.ru

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович решил вспомнить, как начиналась спецоперация в феврале прошлого года. По его словам, Москва преподносила СВО в инфополе как быструю операцию, которую четко проведут "вежливые люди". Однако уже к марту стало понятно, что так не получится, считает Арестович.
Первые пять дней, рассказывает Арестович, ВС РФ пытались вести "умную войну" с точечными ударами, "в каком-то смысле косплеили американцев".

"Я понимал, что они делали на информационном уровне. Они делали...Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся. И даже не ликвидировали, они с сожалением ликвидировали — они типа предлагали сдаться, перейти на сторону, понять и так далее", — пояснил он.

Но через пять дней конфликт обнажил "звериную сущность", заявил Арестович. Россия просчиталась, не ожидая такого сопротивления, при котором никакие изящные действия неуместны.
Арестович покинул должность советника офиса Зеленского в середине января. Он попал в центр скандала после заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО. После этого советник несколько раз принес извинения.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля, на следующий день президент Владимир Путин призвал украинских военнослужащих "взять власть в свои руки".

"Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — посчитал он.

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