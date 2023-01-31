"Хотела все рассказать жене": в Казани мужчина жестоко расправился с любовницей из-за страха перед супругой

В Казани возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. Обнаружено оно было накануне в ее собственном доме, сообщает республиканский Следком.

По подозрению в убийстве задержали 36-летнего казанца, который уже признал свою вину. Согласно материалам дела, мужчина пришел в гости к любовнице. В ходе разговора женщина пригрозила, что об их интимной связи расскажет жене своего любовника. Мужчина не хотел этого, а потому разозлился и задушил свою любовницу.

Тело обнаружил коллега женщины, который пришел к ней домой из-за ее долгого отсутствия. В ближайшее время следствие обратится в суд.

