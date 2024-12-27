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Хорватская учёная Беата Халасси применила на себе лекарство от рака

Беата Халасси, исследовательница из Университет...

Алиса Петрова

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Беата Халасси, исследовательница из Университета Загреба, изменила представление о лечении рака, создав уникальный метод, который помог ей самой победить агрессивную форму рака молочной железы.

Беата столкнулась с диагнозом, который поставил её перед выбором: смириться или искать новые решения. После двух рецидивов традиционного лечения она выбрала второе. Учёная решила использовать необычный подход, культивируя вирусы кори и везикулярного стоматита. Этот «вирусный коктейль» она ввела непосредственно в опухоль, и уже через 11 дней заметила её уменьшение.

Через восемь недель опухоль начала отделяться от окружающих тканей, и последующая операция прошла успешно. В своём исследовании Халасси объяснила, что вирусы выполняют роль «маяков», помогая иммунной системе распознавать и атаковать злокачественные клетки. Главной проблемой в лечении рака она назвала неспособность иммунитета идентифицировать опухоль как врага.

Однако методика Халасси вызвала неоднозначную реакцию в научном сообществе. Её работу отклонили 13 журналов, а публикация вызвала критику со стороны коллег. Многие специалисты опасаются, что такой подход может побудить пациентов к рискованным экспериментам, сообщает Говорит Уфа.

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