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Холодный май и жаркий август: синоптики озадачили россиян прогнозом погоды на лето-2025

Климатологи предсказывают рост экстремальных по...

rutube.ru

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По прогнозам климатологов, лето 2025 года ожидается с рекордным увеличением числа экстремальных погодных событий, включая обильные осадки, порывистые ветра и безпрецедентную жару.

Эксперты подчеркивают, что изменение климата приводит к сдвигу традиционных сезонов, с затягивающейся зимой и жарким завершением лета.

Изменения в сезонных циклах

Климатолог Инна Латышева комментирует, что зима становится длиннее, весна прохладнее, а лето начинается прохладно и заканчивается экстремальной жарой. Прогноз на 2025 год включает дождливый апрель, заморозки в мае, умеренно тёплый июнь, а также аномально жаркий август и рекордные температуры в сентябре.

Влияние Эль-Ниньо и глобального потепления

Некоторые исследования связывают учащение погодных аномалий с явлением Эль-Ниньо, тёплым течением в Тихом океане. Латышева указывает, что текущее повышение температуры является результатом более комплексных глобальных процессов.

По данным за 2024 год, средняя температура Земли уже превысила прединдустриальный уровень на 1,5°C, что представляет угрозу для многих экосистем.

Возможные последствия для природы

К изменениям климата могут привести такие явления, как засухи в южных регионах России, частые лесные пожары в Сибири и на Урале, учащение ураганов и града. Также возможно нашествие саранчи и увеличение численности ядовитых змей и клещей.

Исторические аналогии и будущее климата

Исторические данные свидетельствуют о том, что климатические колебания происходили и в прошлом, например, в XVII веке в Сибири были зарегистрированы бесснежные зимы и незамерзающие реки. Эксперты предполагают, что в ближайшие 5-10 лет аномально жаркие периоды могут вызвать новую волну климатических изменений.

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