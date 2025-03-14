Холодный май и жаркий август: синоптики оповестили россиян прогнозом погоды на лето-2025

Лето 2025 года, по прогнозам климатологов, обещает стать периодом с рекордным количеством экстремальных погодных явлений.

Ожидаются обильные осадки, сильные ветра и безпрецедентные температурные пики. Эксперты утверждают, что эти изменения являются результатом сдвига в традиционных сезонных циклах, усугубленных изменением климата.

Изменения в сезонных циклах

Климатолог Инна Латышева комментирует, что нынешние изменения характеризуются затяжной зимой, прохладной весной, а также началом лета с прохладной погоды, переходящей в экстремальную жару к его концу.

Прогнозы на 2025 год включают влажный апрель, заморозки в мае, умеренно теплый июнь и аномально жаркие август и сентябрь с рекордными температурами.

Влияние Эль-Ниньо и глобального потепления

Некоторые исследования связывают частоту погодных аномалий с Эль-Ниньо — теплым течением в Тихом океане. Однако Латышева подчеркивает, что текущее глобальное повышение температур является результатом более сложных глобальных процессов, влияющих на климат Земли.

Последние данные показывают, что средняя температура планеты уже превысила прединдустриальный уровень на 1,5°C, создавая угрозы для множества экосистем.

Возможные последствия для природы

Изменения климата могут привести к засухам в южных регионах России, участившимся лесным пожарам в Сибири и на Урале, а также к более частым ураганам и граду. Предполагается также возможное увеличение численности вредных насекомых и ядовитых животных, таких как саранча, змеи и клещи.

Исторические аналогии и будущее климата

Исследуя исторические данные, ученые отмечают, что климатические колебания не являются чем-то новым. Например, в XVII веке в Сибири фиксировались бесснежные зимы и незамерзающие реки.

Эксперты предполагают, что в ближайшие 5-10 лет мир может ожидать новая волна климатических изменений, спровоцированная аномальными температурами.