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Холодный май и аномальная жара в августе: синоптики озадачили россиян прогнозом погоды на лето-2025

Лето 2025 года может преподнести погодные сюрпр...

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Эксперты осторожно делают прогнозы на лето 2025 года, отмечая рост экстремальных погодных явлений.

Среди возможных климатических аномалий – проливные дожди, шквалистые ветры и рекордная жара.

Как изменяются сезоны?

По словам климатолога Инны Латышевой, традиционные сезоны смещаются: зима задерживается, весна остаётся прохладной, а лето начинается прохладно, но завершается знойной погодой.

В 2025 году синоптики прогнозируют:

  • дождливый апрель;
  • заморозки в мае;
  • умеренно тёплый июнь;
  • аномально жаркий август и рекордные температуры в сентябре.

Эль-Ниньо и глобальное потепление

Некоторые учёные связывают погодные катаклизмы с феноменом Эль-Ниньо – тёплым течением в Тихом океане. Однако, как отмечает Латышева, повышение температуры связано с комплексными процессами. В 2024 году средняя температура Земли уже превысила уровень 1850 года на 1,5°C, что угрожает экосистемам.

Как это отразится на природе?

Климатические изменения могут привести к серьёзным последствиям:

  • засухи на юге России;
  • лесные пожары в Сибири и на Урале;
  • учащение ураганов, торнадо и града;
  • возможные нашествия саранчи;
  • рост численности ядовитых змей и клещей.

Будущее климата: чего ожидать?

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие 5–10 лет аномально жаркие периоды могут привести к новой волне климатических изменений.

Исторические параллели

Климатические колебания происходили и в прошлом. В XVII веке в Сибири фиксировали бесснежные зимы и незамерзающие реки. Летописцы отмечали, что люди плавали по Лене и Енисею зимой, а урожай собирали дважды в год. Это может свидетельствовать о цикличности климатических изменений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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