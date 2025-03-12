Холодный май и аномальная жара в августе: синоптики озадачили россиян прогнозом погоды на лето-2025
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Эксперты осторожно делают прогнозы на лето 2025 года, отмечая рост экстремальных погодных явлений.
Среди возможных климатических аномалий – проливные дожди, шквалистые ветры и рекордная жара.
Как изменяются сезоны?
По словам климатолога Инны Латышевой, традиционные сезоны смещаются: зима задерживается, весна остаётся прохладной, а лето начинается прохладно, но завершается знойной погодой.
В 2025 году синоптики прогнозируют:
- дождливый апрель;
- заморозки в мае;
- умеренно тёплый июнь;
- аномально жаркий август и рекордные температуры в сентябре.
Эль-Ниньо и глобальное потепление
Некоторые учёные связывают погодные катаклизмы с феноменом Эль-Ниньо – тёплым течением в Тихом океане. Однако, как отмечает Латышева, повышение температуры связано с комплексными процессами. В 2024 году средняя температура Земли уже превысила уровень 1850 года на 1,5°C, что угрожает экосистемам.
Как это отразится на природе?
Климатические изменения могут привести к серьёзным последствиям:
- засухи на юге России;
- лесные пожары в Сибири и на Урале;
- учащение ураганов, торнадо и града;
- возможные нашествия саранчи;
- рост численности ядовитых змей и клещей.
Будущее климата: чего ожидать?
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие 5–10 лет аномально жаркие периоды могут привести к новой волне климатических изменений.
Исторические параллели
Климатические колебания происходили и в прошлом. В XVII веке в Сибири фиксировали бесснежные зимы и незамерзающие реки. Летописцы отмечали, что люди плавали по Лене и Енисею зимой, а урожай собирали дважды в год. Это может свидетельствовать о цикличности климатических изменений.
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