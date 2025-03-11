Холодный май и аномальная жара в августе: синоптики озадачили россиян прогнозом погоды на это лето-2025

Метеорологи с осторожностью делают прогнозы на лето 2025 года, предостерегая от возможных климатических аномалий.

Эксперты фиксируют рост числа экстремальных погодных явлений, таких как сильные дожди, шквалистые ветры и рекордная жара.

Как изменяются сезоны?

Климатолог Инна Латышева отмечает, что сезонные циклы смещаются: зима наступает позже, весна остается прохладной, а лето — холодным в начале, но жарким в конце.

Согласно прогнозу, в 2025 году стоит ожидать:

Дождливый апрель

Заморозки в мае

Умеренно тёплый июнь

Аномально жаркий август и рекордные температуры в сентябре

Эль-Ниньо и глобальное потепление

Некоторые синоптики связывают погодные катаклизмы с влиянием Эль-Ниньо — тёплого течения в Тихом океане. Однако Латышева подчеркивает, что повышение температуры планеты связано с комплексными процессами. В 2024 году средняя температура Земли превысила показатели 1850 года на 1,5°C, что угрожает экосистемам.

Как это скажется на природе?

Влияние климатических изменений уже ощущается:

Засухи на юге России

Лесные пожары в Сибири и на Урале

Увеличение числа ураганов, торнадо и града

Возможные нашествия саранчи

Рост популяции ядовитых змей и клещей

Будущее климата

Прогнозы на ближайшие 5–10 лет тревожные: ожидаются аномально тёплые периоды, которые могут привести к новой волне климатических изменений.

Исторические параллели

Климатические скачки происходили и раньше. Например, в XVII веке в Сибири фиксировали бесснежные зимы и незамерзающие реки. В летописях отмечено, что переселенцы могли плавать по Лене и Енисею зимой, а урожай собирали дважды в год.

Это может указывать на повторяющиеся климатические циклы и возможное глобальное потепление.