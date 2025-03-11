Холодный май и аномальная жара в августе: синоптики озадачили россиян прогнозом погоды на это лето-2025
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Метеорологи с осторожностью делают прогнозы на лето 2025 года, предостерегая от возможных климатических аномалий.
Эксперты фиксируют рост числа экстремальных погодных явлений, таких как сильные дожди, шквалистые ветры и рекордная жара.
Как изменяются сезоны?
Климатолог Инна Латышева отмечает, что сезонные циклы смещаются: зима наступает позже, весна остается прохладной, а лето — холодным в начале, но жарким в конце.
Согласно прогнозу, в 2025 году стоит ожидать:
- Дождливый апрель
- Заморозки в мае
- Умеренно тёплый июнь
- Аномально жаркий август и рекордные температуры в сентябре
Эль-Ниньо и глобальное потепление
Некоторые синоптики связывают погодные катаклизмы с влиянием Эль-Ниньо — тёплого течения в Тихом океане. Однако Латышева подчеркивает, что повышение температуры планеты связано с комплексными процессами. В 2024 году средняя температура Земли превысила показатели 1850 года на 1,5°C, что угрожает экосистемам.
Как это скажется на природе?
Влияние климатических изменений уже ощущается:
- Засухи на юге России
- Лесные пожары в Сибири и на Урале
- Увеличение числа ураганов, торнадо и града
- Возможные нашествия саранчи
- Рост популяции ядовитых змей и клещей
Будущее климата
Прогнозы на ближайшие 5–10 лет тревожные: ожидаются аномально тёплые периоды, которые могут привести к новой волне климатических изменений.
Исторические параллели
Климатические скачки происходили и раньше. Например, в XVII веке в Сибири фиксировали бесснежные зимы и незамерзающие реки. В летописях отмечено, что переселенцы могли плавать по Лене и Енисею зимой, а урожай собирали дважды в год.
Это может указывать на повторяющиеся климатические циклы и возможное глобальное потепление.
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