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Холода шокируют нас в майские праздники, а в середине лета ждем невыносимую жару: синоптики озвучили новый прогноз

Весна в этом году преподносит немало сюрпризов....

elets-adm.ru

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Весна в этом году преподносит немало сюрпризов. С одной стороны, переменчивая погода вызывает тревогу, особенно у дачников и фермеров. С другой — это возможность заранее подготовиться к нестабильным условиям и, несмотря ни на что, сохранять позитивный настрой.

Европейская часть: дожди и грозы

Для центральной и западной России синоптики обещают много осадков. В некоторых районах возможны грозы, а значит — риск подтоплений и шквалистого ветра. Фермерам стоит заранее позаботиться о защите посевов: избыток влаги и сильные порывы могут серьёзно навредить урожаю.

Сибирь: наоборот, слишком сухо

А вот в Сибири — противоположная ситуация. Здесь будет прохладно и почти без дождей. Такая погода опасна для сельского хозяйства: из-за нехватки влаги растениям трудно развиваться, особенно тем, что требуют регулярного полива — например, овощам и ягодам.

Заморозки в конце апреля и начале мая

Главной угрозой станут заморозки. После 15 апреля температура может упасть на 5 градусов ниже нормы, напоминая о марте. Особенно пострадают плодовые деревья и кустарники, если вовремя не укрыть их. Опасными считаются два периода — в самом конце апреля и в первые дни мая.

Потепление ближе к праздникам

Но не всё так мрачно. Уже к 9–10 мая прогнозируется устойчивое потепление, а к середине месяца температура в Москве может достичь +20 °C. Начнётся активный дачный сезон, и можно будет наслаждаться природой и теплом.

Конец мая может удивить жарой

И, возможно, финал месяца окажется неожиданно жарким — чуть ли не рекордным. Это отличное время для отдыха на свежем воздухе и раннего сбора урожая. Для фермеров — сигнал ускорить сбор культур, которые уже поспели.

Будьте начеку — но с верой в хорошее

Весна в этом году переменчива и непростая. Но если быть готовыми к неожиданностям, следить за прогнозами и заботиться о растениях, всё пройдёт благополучно. Несмотря на все «капризы», весна — это всегда время обновления и надежды на лучшее, пишет источник.

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