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Холода обрушатся в майские праздники, а в середине лета будет ждать невыносимая жара: синоптики озвучили новый прогноз

Погода весной 2025 года удивит россиян: ливни, ...

ubutovo.mos.ru

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Весна 2025 года обещает быть непростой — природа уже начала преподносить сюрпризы, и это только начало.

Однако несмотря на капризы погоды, метеорологи обнадёживают: уже к середине мая в большинстве регионов страны придёт долгожданное потепление.

Дожди и грозы на западе страны

Жителей европейской части России ждут обильные дожди и частые грозы. Синоптики говорят о шквалистом ветре и молниях. Такая нестабильность может сказаться на сельском хозяйстве: переувлажнённая почва мешает нормальному развитию посевов, а бурный ветер способен повредить молодые растения. Фермерам придётся оперативно подстраиваться под переменчивые условия.

Сибирь — без влаги и тепла

В отличие от европейской части, в Сибири — засушливо и прохладно. Прогнозы говорят о нехватке осадков и низких температурах, особенно в ночное время. Это создаёт проблемы для культур, требующих регулярного полива, и может замедлить рост овощей и ягод. Агропроизводителям стоит подготовиться к возможному снижению урожайности.

Заморозки — главный риск весны

Финал апреля и начало мая могут принести ночные заморозки. Температура ожидается на 5 градусов ниже нормы. Особенно уязвимыми остаются плодовые деревья и другие растения в стадии цветения. Садоводам рекомендуется заранее подготовить укрывные материалы и не откладывать профилактические меры.

Май принесёт тепло

Хорошие новости прогнозируются ближе к 10 мая. Температура в центральной части России начнёт стабильно расти, и в Москве ожидается до +20°C. Это станет толчком для роста зелени и началом активных дачных работ. У дачников появится возможность наверстать упущенное из-за прохладного начала весны.

Возможная жара в конце весны

Конец мая может удивить — синоптики не исключают резкого потепления и даже жаркой погоды. Температура в ряде регионов может побить рекорды. Это создаёт благоприятные условия для сбора ранних урожаев и прогулок на свежем воздухе, но требует особого внимания к поливу и защите растений от перегрева.

Готовность к переменам — ключ к успеху

Весна в этом году требует особого подхода. Погода будет меняться стремительно, и как фермерам, так и городским садоводам важно быть готовыми к любым сценариям. Это время — возможность переосмыслить подход к агротехнике и адаптироваться к новым климатическим вызовам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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